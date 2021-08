Leaker confirma que o Apple Watch Series 7 vem no tamanho de 45 mm

No início desta semana, um usuário anônimo conhecido como UnclePan compartilhou no Weibo alguns detalhes sobre o futuro Apple Watch Series 7 que, ele disse, Será emitido em 41 mm e 45 mm. E agora, outro vazamento confirmou essa mesma informação com uma imagem esquemática mostrando um pedaço da pulseira Apple Watch com uma etiqueta “45 mm” nela.

A foto vem de Duanruy, que tem um histórico misto de vazamentos. O usuário no Twitter compartilhou uma imagem do que parece ser uma pulseira de couro para um Apple Watch. No entanto, em vez de “44 mm”, esta pulseira de relógio foi nomeada “45 mm”.

Embora esta imagem possa ser facilmente falsificada, há motivos para acreditar que na verdade é uma pulseira de relógio feita para a próxima geração do Apple Watch.

Já ouvimos rumores há algum tempo sobre como o Apple Watch Series 7 terá um design totalmente novo com engastes planos e telas atualizadas. No entanto, um boato recente indica que a Apple aumentará ligeiramente o tamanho das telas do Apple Watch de 40 mm e 44 mm para 41 mm e 45 mm, respectivamente.

No entanto, isso não significa necessariamente que o case do Apple Watch ficará maior. Bloomberg Mark Gorman disse em junho que um arquivo A tela Apple Watch Series 7 terá engastes mais finos, o que está de acordo com os rumores de uma tela um pouco maior. A UnclePan também disse que as pulseiras de relógios de versões anteriores do Apple Watch ainda serão compatíveis com o novo design do Apple Watch Series 7.

Antes do Apple Watch Series 4, a Apple oferecia o Apple Watch nas versões de 38 mm e 42 mm. Mesmo com o novo design, as pulseiras de relógio antigas permanecem compatíveis com a Série 4 e posteriores, portanto, o mesmo pode ser verdade desta vez com a Série 7.

A Apple deve lançar o Apple Watch Series 7 junto com a linha do iPhone 13 em setembro.

