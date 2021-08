Larry David disse que ficou “aliviado” por não ter sido convidado para a polêmica festa de 60 anos de Barack Obama

Larry David Ele diz que não se sentia confortável em não ser convidado Barack Obama Uma luxuosa festa de aniversário de 60 anos no último fim de semana.

O ex-presidente realizou um Festa estrelada Em Martha’s Vineyard, em Massachusetts, para comemorar outra viagem ao redor do sol. Embora celebridades como Don Cheadle e John Legend, Chrissy Teigen, Beyoncé e outros participantes, a muito criticada grande festa foi drasticamente reduzida devido a preocupações com as grandes reuniões que formou Vírus Corona.

Uma pessoa que parecia feliz em retirar seu convite foicontenha seu entusiasmoStar. Em uma declaração para Tempos de Nova York ‘ A colunista de opinião Maureen Dodd, 74, que mora na ilha, explicou que temia ser convidada para atuar em uma comédia no evento. Com apenas três dias para preparar piadas para o 44º presidente dos Estados Unidos, David se viu sem material.

“Fiquei muito triste quando finalmente liguei para o assistente dele”, explicou David.

Fotos de uma tenda gigante na mansão de Obama levantam questões para uma festa de Natal ‘back-size’

Felizmente para ele, essa ligação acabou tirando-o da lista de convidados com um corte curto.

“Quando ele me disse que eu tinha 86 anos na festa, fiquei tão aliviado que gritei: ‘Obrigado! Obrigado! “Ele deve ter pensado que eu estava louco”, explicou David. “Então desliguei, me servi de uma bebida e terminei as palavras cruzadas.”

O retorno de Obama ao 60º aniversário adiantado: Celebridades que saem do armário começam a mostrar quem está dentro, quem está fora

Tempos de nova iorque O mencionado anteriormente Que outras celebridades, como os comediantes da madrugada Stephen Colbert, Conan O’Brien e David Letterman, também foram deixadas de fora da lista de convidados em meio a preocupações com a variante delta do coronavírus. Mas um pedaço de verme foi mais importante Do fato de que muitas celebridades de Hollywood, que pouco tiveram a ver com a gestão de Obama no cargo, ainda têm permissão para comparecer, enquanto ex-funcionários da administração são solicitados a recuar.

Hannah Hankins, porta-voz do ex-presidente, Ele disse em um comunicado A Fox News obteve que “o evento ao ar livre foi planejado por meses de acordo com todas as diretrizes de saúde pública e com medidas de prevenção do coronavírus”.

“Devido à nova prevalência da variante Delta na semana passada, o presidente e a Sra. Obama decidiram reduzir drasticamente o evento apenas para familiares e amigos próximos. O presidente Obama agradece o envio de felicitações de aniversário para outras pessoas de longe e estamos ansiosos para ver pessoas em breve. ”