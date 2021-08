Lance Lane, do White Sox, foi expulso depois de jogar seu cinturão no árbitro enquanto examinava uma substância estranha

Getty Images



Chicago White Sox mão direita Lance Lin Ele foi expulso de sua estreia na quarta-feira contra Atletismo de Auckland (GameTracker) ao examinar uma substância estranha. Parece que Lane foi ejetado não porque encontrou algo em sua pessoa ou em sua luva, mas sim porque provocou a ira de um árbitro ao atirar seu cinto contra ele do bunker.

Dê uma olhada no lançamento do cinto de Lynn, que aconteceu depois que ele completou sua quarta volta de trabalho:

O gerente de Lynn e White Sox, Tony La Russa, foi a campo discutir o assunto com a equipe do árbitro, mas não foi controlado.

Lane, 34, montou o atletismo em uma em quatro rodadas, apesar de permitir bastante tráfego nas pistas de base. Na verdade, ele permitiu três braçadas e três caminhadas para acompanhar as quatro braçadas. Ele ainda teve que escapar de uma situação proibida carregada de regras no terceiro modo, acertando duas rebatidas consecutivas antes de induzir um pop-up no final da corrida.

Por sua vez, La Rosa recorreu a um jovem esquerdista Garrett crochet Para substituir Lynn na quinta entrada. Ele caminhou com um golpe e permitiu um golpe, mas como Lin antes dele, ele evitou danos.

Lynn entrou na noite com uma razão de 2,26 ERA (190 ERA +) e 3,70 strike-to-walk em seus primeiros 21 dias da temporada. No mês passado, ele fez sua segunda aparição no All-Star Game.

A Liga Principal de Beisebol instalou verificações de substâncias estrangeiras em 21 de junho como forma de responder à proliferação de maestros. Qualquer lançador que for descoberto com tal substância em sua pessoa ou equipamento estará sujeito a uma suspensão de 10 jogos – uma penalidade que também afeta o elenco como um todo, uma vez que a equipe não pode substituir aquele lançador durante sua sentença. Para este limite, Seattle Mariners Esquerda Hector Santiago é o único jogador da liga principal a ter sido expulso e suspenso nos quase dois meses desde então por ter uma substância na luva.