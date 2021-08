Kyle Shanahan “Não fez este anúncio” sobre 49 jogadores começando QB para a semana 1

No início do campo de treinamento, o técnico do San Francisco 49ers, Kyle Shanahan, indicou que esperava que Jimmy Garoppolo entrasse na temporada como zagueiro principal, repetindo o plano no qual o clube confiava desde a redação. Tree Lance Em abril.

depois de domingo 10-15 vitórias na pré-temporada Por meio do Los Angeles Chargers, Shanahan foi questionado se ele estava disposto a torná-lo oficial e nomear Jimmy J como o iniciador.

“Não, não estou fazendo este anúncio. Mesmo assim, tente bem.” Shanahan disse com um sorriso.

Shanahan observou que não tinha pressa em “nomear” o zagueiro, mas prometeu que viria antes da abertura da temporada em 12 de setembro contra o Detroit Lions.

“Sempre que tenho vontade”, disse ele sobre a época em que planejava fazer o anúncio, De acordo com o Bay Area News Group. “(Quando?) É difícil para mim marcar um encontro. Depende de que horas saibamos e quando queremos nomear. Prometo que será no domingo.”

Garoppolo largou no domingo e liderou um dos 15 jogos que terminaram em Interceptando um passe alto Do QB que Brandon Aiyuk não aguentou apesar dos esforços de salto. Garoppolo terminou em 3 de 6 na movimentação de 15 jardas e um INT, com um toque de 9 jardas de comprimento.

Shanahan foi questionado após a partida se algo havia mudado desde o início do campo de treinamento.

“Não, eu não vi isso”, disse ele. “Eu gostaria que fosse mais e mais a cada semana, mas é praticamente o mesmo agora.”

Ainda assim, a suposição permanece a mesma, já que tudo estava fora de temporada para os Niners: Jimmy G deve começar com Lance batendo os calcanhares.

Garoppolo, por sua vez, não estava preocupado com Shanahan simplesmente notar o veterano veterano de um jogo antes do início da temporada. READ O arremessador de Oakland, Chris Bassett 'consciente e consciente', após dirigir a linha, o acertou na cabeça

“Kyle sempre nos desafia”, disse Jimmy J. “Ele nos conhece e sabe como os caras pagam de certas maneiras. Não estou muito preocupado com isso. Estou tentando me preparar para os Raiders. Tivemos uma semana produtiva contra o remetente e tivemos muitos bons resolver isso. Há muitas outras coisas com que se preocupar. (É) Vou deixar as fichas caírem onde devem estar. ”

Lance entrou no jogo no início do segundo tempo e teve um início difícil. O novato completou apenas um de seus primeiros seis passes (9 jardas) objeção e bolsa nesse período. Lance demorou em sua quarta série para alcançar qualquer batida e mover o ataque. Parte das lutas do nº 3 em geral veio com uma bola rápida que seus gols lutaram para segurar. Em dois jogos da pré-temporada, os recebedores de Lance perderam sete assistências.

Depois de um início vacilante, o novato decolou e olhou para cada pedaço do craque dinâmico com quem os Niners haviam negociado. Lance completou 7 de seus últimos oito passes, terminou com 102 jardas no total, dois TDs e um INT.