Kyle Schwarber completa jogo duplo selvagem no Red Sox Rangers

Nada como um 1-2-5-7 duplo para dar as boas-vindas a Kyle Schwarber no Boston Red Sox.

Schwarber fez sua estreia no Red Sox na segunda-feira, começando no campo esquerdo contra o Texas Rangers em Fenway Park, depois de jogar contra o rebatedor designado em seus primeiros seis jogos pelo Boston.

Esta estreia teve uma reviravolta agitada na quinta entrada, quando Yoni Hernandez do Rangers tentou jogar pressão com os corredores da primeira e terceira base e uma de fora. Aqui está o que aconteceu a seguir:

Resumindo: o capitão da terceira base Rafael Devers sinalizou Nick Solak na terceira linha de base, então correu pelo campo em direção a Hernandez, que estava preso entre a primeira e a segunda base com Jose Trevino em segundo.

Devers perseguiu Hernandez em direção à segunda base, enquanto Schwarber, que veio da esquerda para cobrir a segunda, aplicou a marca do lado de fora da corrida.

de acordo com Alex Speer do The Boston Globe, A marca de Schwarber em Hernandez foi o primeiro jogador a entrar em sua carreira, exceto por suas 26 partidas como atacante do Chicago Cubs.

O jogo ajudou a frustrar a carreira do Rangers e manter os Red Sox à frente, já que Davers mostrou grande consciência do jogo. Mas também foi encorajador ver Schwarber intervir e não parecer pior para o desgaste depois de retornar de uma lesão no tendão da coxa no início deste mês.

Schwarzenburg Os representantes da clínica tomaram a primeira base Enquanto ele está se recuperando, sua aquisição do prazo final do negócio da MLB no Red Sox pode envolver mais ações duplas no futuro.