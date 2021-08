Kyle Murphy (Ciclismo de rally) Venceu sua primeira corrida profissional UCI no palco Voltar para portugal O Santander usou um movimento quebrado para obter uma vitória individual sobre as pedras no Castello Franco na sexta-feira.

No dia de descanso de segunda-feira, a meio da corrida da etapa de 11 dias, Murphy terminou em terceiro na tabela de pontos com Joni Brando (W52 / FC Porto), que terminou em segundo no ponto 2.

“Caramba! Volta é um Portugal hoje para a primeira vitória profissional. Já faz muito tempo. Obrigado à minha família em casa. Obrigado aos membros da minha equipe, obrigado à nossa incrível equipe”, Murphy gritou em seu feed do Instagram .

No início da corrida de montanha de 162,1 km, Murphy seguiu os passos de Marvin Schulen (LA Aluminium-LA Sport) e mais tarde formou a equipe líder do dia com Andrew Turner (Swift Carbon). Depois de estender a borda de Pelton por quase 10 minutos, as equipes dos Sprinters começaram a trabalhar, mas não conseguiram tirar Murphy no último quilômetro. Brando terminou 12 segundos depois e Peloton cruzou o Castelo Murphy com mais cinco segundos antes da tempestade.

“Eu soube que eles nos subestimaram assim que tivemos nove minutos. Tocou os últimos 10 quilômetros, mas viramos um vento de cauda dilacerado e nível quente, e parecia completamente dilacerado na velocidade AR”, disse Murphy em um comunicado profissional em a idade de sete.

“Eu só conseguia pensar em como essas oportunidades eram raras e o quanto eu queria aproveitá-las. Quando cruzei a fronteira, estava pensando em minha família em casa e no quanto os estava perdendo. Eu estava pensando em como é importante uma a vitória em Portugal é para os nossos colaboradores e apoiantes.

Murphy se tornou o primeiro americano a vencer uma etapa de “A Grandisima” desde 2013, quando conquistou o 4º lugar da BMC Racing Team em Taylor Finney Katowice.

A única equipe no campo de Volta a representar a América do Norte é a terceira vitória do Rally Cycling e a sétima entre os 10 primeiros da temporada. Marty terminou em terceiro no US Pro Road Championships em junho. A vitória da outra equipe foi defendida por Arvid de Gleijen no estágio 1 da turnê presidencial de ciclismo da Turquia.

Murphy acrescentou nas redes sociais sobre a próxima semana em Portugal: “O sucesso é uma epidemia e estou muito entusiasmado para ver o que mais podemos fazer.

Ele foi o primeiro piloto a ser desqualificado sob as novas regras de junk da UCI e foi a manchete nas corridas da UCI pela última vez no GP Indurain. Na primavera, os pilotos foram multados por descartar inadvertidamente ou perigosamente itens como pontos de classificação e pedaços e entulho ou fora de novas zonas de lixo.

Murphy foi arrastado a cerca de 25 quilômetros da corrida espanhola e viu um comissário jogar uma embalagem vazia de gel de energia em uma zona de lixo designada, mas disse que a embalagem caiu quando Rally Rider tentou colocá-la no bolso da camisa. Ele não sabia que havia caído na estrada.

A 82ª edição do Campeonato de Portugal de Plataformas termina no dia 15 de agosto, em Viseu, com um contra-relógio individual de 20,3km.