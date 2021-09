Kiss ‘Gene Simmons teste positivo para COVID

Jane Simmons foto : Kevin Winter / Getty Images para ABA

A famosa banda de rock “Kiss” nos anos setenta Ele adiou uma série de datas de turnê após anunciar um guitarrista Gene Simmons testou positivo para COVID. A notícia chega enquanto o vocalista da banda, Paul Stanley, está se recuperando do vírus. Então, em vez de rock ‘n’ roll a noite toda e festas todos os dias, Simmons, a banda e sua equipe de turnê passarão os próximos 10 dias em quarentena doméstica.

A banda disse em um comunicado:

O Kiss irá adiar as próximas quatro datas da turnê. Enquanto Paul Stanley tuitou recentemente que ele se recuperou de COVID, Gene Simmons agora testou positivo e está apresentando sintomas leves. A banda e a equipe permanecerão em casa e isolados pelos próximos 10 dias, e os médicos indicaram que a turnê deve ser retomada em 9 de setembro no FivePoint Amphitheatre em Irvine, Califórnia. Todos os ingressos adquiridos anteriormente em novas datas serão homenageados assim que forem anunciados.

Na segunda-feira, Stanley forneceu uma atualização sobre seu status no Twitter. Ele escreveu: “Meus sintomas de COVID eram leves em comparação com muitos outros e deixe-me dizer a você … Eu deixei minha bunda de fora. Acabou agora.”

Poucos dias atrás, a família Simmons Políticos na Flórida e no Texas criticaram os protocolos negligentes do COVID. “É chocante que as pessoas ainda acreditem – há gente suficiente que ainda pensa que é uma farsa e uma farsa”, Simmons disse à estação de rádio 95.5 KLOS. E eles preferem ouvir os políticos de um determinado partido político do que os médicos e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças. É uma loucura, uma loucura. Isso é loucura.”

“The idea that somebody says ‘it’s my body and my choice’ is so idiotic,” he said. “It is not your choice, it is not your body when you come to a red light in your car. You don’t have the right to go through it just ‘cause you feel like it and ‘don’t tell me what to do.’ And here’s why: because the rest of the world goes on green and stops on red. Just ‘cause you feel it’s your right doesn’t give you the right.”

“Should there be a mandate, which means a law, that you must get vaccinated? Yes, there should be.”

Despite all the farewell tours over the decades ( teve sua primeira aparição em 2000), a banda continuou a tocar em estádios em todo o mundo. Sua última turnê, intitulada “A Última Rodada: O Fim da Estrada”, estava programada para durar até outubro. C Estamos ansiosos para Jane e Paul e todos os que interpretam Peter e Ace hoje em dia voltando.