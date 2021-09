Kiss ‘Gene Simmons testa positivo para COVID-19, turnê adiada

Outro membro da lendária banda de rock Kiss testou positivo COVID-19.

Depois que foi anunciado na sexta-feira que Paul Stanley havia contraído o vírus – e que a banda estava cancelando o show da noite por causa disso – Gene Simmons também testou positivo, e o grupo irá adiar vários shows como resultado.

“Kiss irá adiar as próximas quatro datas da turnê. Enquanto Paul Stanley twittou recentemente que ele se recuperou de COVID, Gene Simmons agora testou positivo e está experimentando sintomas leves”, disse Kiss. chilro Terça. “A banda e a equipe permanecerão em casa e ficarão isolados pelos próximos 10 dias e os médicos indicaram que a turnê deve recomeçar em 9 de setembro no FivePoint Amphitheatre em Irvine, Califórnia.”

O Post entrou em contato com os representantes da Simmons para comentar.

A publicação acrescentou que os ingressos adquiridos para a turnê de despedida de “End of the Road” serão homenageados nas novas datas assim que forem anunciadas. Os shows agora adiados estavam programados para acontecer em Michigan, Ohio, Illinois e Wisconsin. O show foi cancelado com base no diagnóstico de Stanley em Burgstown, Pensilvânia.

Ao anunciar o rompimento da banda de rock, Case também revelou que toda a banda e a equipe da turnê foram totalmente vacinadas.

A banda escreveu em um comunicado após o diagnóstico de Stanley de que os membros do Kiss “e sua equipe trabalharam em uma bolha de forma independente para proteger a todos tanto quanto possível em cada show e entre os shows”. “A excursão também conta com um COVID Security Protocol Officer em tempo integral, garantindo que todos sigam de perto todas as diretrizes do CDC.”

Stanley compartilhou sua experiência com o vírus em Twitter.

“Meus sintomas de COVID eram leves em comparação com muitos outros e deixe-me dizer … Eu parei pra caramba”, ele escreveu na segunda-feira. “Acabou agora.”