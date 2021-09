Khartoum Blue Presbyterian QB Ren Hefley bate recorde de aprovação do FCS TD na abertura da temporada

Clinton, Carolina do Sul – Mudança de Michigan Ren Heffley Foi um dia recorde para sua estreia presbiteriana, quando ele jogou o recorde de 10 touchdowns do FCS, Blue Hose, na vitória por 84-43 na abertura da temporada sobre o St Andrews do NAIA no sábado.

Presbiteriano marcou o gol da vitória para o técnico Kevin Kelly, que estava treinando seu primeiro jogo na faculdade. Kelly foi selecionada para a posição depois de liderar a Academia Pulaski em Little Rock, Arkansas, a nove campeonatos estaduais e 216 vitórias em 18 anos.

The Blue Hose, que se mudou para minha primeira divisão em 2007, também ganhou dois passes TD do QB reserva Tyler Huff, quebrou o recorde de mais touchdowns por um time (11), estabelecido por David Klingler e o Houston Cougars em uma vitória sobre o leste de Washington em 1990. Heffley quebrou o recorde do FCS de nove, estabelecido por Willie Totten do Mississippi Valley State – que se uniu com a ampla recepção Jerry Rice Para a formação de um satélite rápido – em 1984. O recorde foi empatado pelo Portland State QB Drew Hubble em 2007.

Hefley completou 38 dos 50 passes para 538 jardas e lançou seu 10º passe TD na primeira jogada no quarto período antes de se sentar. Ele não se opôs. Hoff completou 7 de 9 para 63 jardas. aluna Galen bruxo Ele teve cinco recepções para 156 jardas e três corridas – todas no primeiro tempo – para Presbiteriano, que estabeleceu um recorde escolar de pontos marcados. Matthew Rivera Oito recepções para 137 jardas e dois TDs.

Sete outros receptores pegos com um único passe TD. As pistas de pouso de Hefley foram percorridas – em ordem – 1, 62, 79, 36, 9, 25, 5, 1, 49 e 6 jardas.

Andrew Fowler completou 9 de 20 passes para 99 jardas e um TD e correu para 40 jardas e dois pontos para os pilotos, que vieram da Carolina do Norte. D’Vonte Allen carregou sete vezes para 86 jardas e duas pernas.