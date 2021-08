Kevin Kesner vence o Campeonato Wyndham em um playoff de seis jogadores

Greensboro, Carolina do Norte (AFP) – Kevin Kisner derrotou Byrdie no segundo buraco da prorrogação para vencer um playoff de seis jogadores no Windham Championship no domingo.

Kesner atingiu seu quase 3 pés no buraco 18 em Sedgefield e fez sua primeira vitória no PGA TOUR desde 2019 e a quarta em sua carreira.

Kesner subiu 40 lugares para 29º na classificação da FedExCup, já que os qualificadores da FedExCup estão definidos para começar no THE NORTHERN TRUST.

Não foi fácil para Kesner, que começou quatro chutes fora da liderança e chutou 66, fazendo os Birds nos buracos 16 e 17 para chegar a 15 nos playoffs. Seu birdie venceu Adam Scott, Roger Sloan, Kevin Na, Se-Woo Kim e Branden Grace após cada um ter feito pars no primeiro buraco extra.

“Minha primeira vitória nos playoffs”, disse Kesner, que teve 0-5 nos playoffs. “É tão bom estar aqui.”

Com Scott procurando um birdie no primeiro buraco extra, Kessner pensou que teria que cavar um piso logo abaixo do green 18 para permanecer na qualificação, e quase conseguiu. Kessner franziu a testa quando sua bola caiu no lado direito da taça.

Mas o arremesso curto de Scott falhou mal e todos os seis jogadores voltaram ao tee 18. Desta vez, Kessner apenas acertou seu buraco próximo a 505 jardas.

Kim acertou 64 na última rodada. Scott marcou 65, enquanto Grace, Na e Sloan fecharam com 66.

Este foi o terceiro playoff de seis jogadores no PGA Tour e o primeiro desde então Robert Allenby venceu a Riviera de 2001.

Um playoff não parecia ser necessário depois que Russell Henley, que assumiu a liderança após as três primeiras entradas, se recuperou de um início lento para bater menos 17 depois de um birdie no 10º buraco. Mas Henley surpreendeu três dos quatro seguintes e chegou ao buraco 72 precisando de um empate para se manter em 15 abaixo.

Mas Henley perdeu 6 pés para ir 0 para 3 nesta temporada com 54 buracos. Ele foi o melhor depois de três rodadas em Las Vegas em outubro passado e no US Open em junho.

“Eu sabia que tinha que atirar no par hoje, então ele ficou desapontado”, disse Henley após sua vitória por 1 a 71. “É uma pena”.

Houve drama durante a rodada final do último evento da temporada regular da turnê, já que jogadores de fora da pós-temporada buscavam a entrada.

Parecia que o ex-campeão da FedExCup Justin Rose, que começou a semana 138, tinha feito o suficiente para chegar ao field de 125 jogadores para THE NORTHERN TRUST. Mas o inglês perdeu um par de 5 pés no último buraco que o deixou cair para 126 – pela primeira vez fora do campo de playoff.

“Obviamente, estava na minha mão 18”, disse Rose. “Não fiz um trabalho muito bom nisso.”

A perda de Rose foi o ganho de Chaison Hadley. O veterano, que terminou em segundo lugar no Campeonato de Palmetto em Congaree em junho, acertou um buraco em 3 pontos 16 e acertou 62.

Isso foi o suficiente para prendê-lo na quadra na próxima semana no 125º lugar. E, ao contrário de Rose, Hadley precisava chegar aos playoffs para garantir todos os privilégios de jogo na próxima temporada.

Sloan e Scott Percy foram duas outras pessoas que disputaram seu caminho até os playoffs. O canadense Sloan passou da 131ª para a 92ª, enquanto Percy ficou em 126º e melhorou 10 lugares.

Três jogadores que perderam o cut esta semana caíram dos 125 primeiros após o início da semana de qualificação. Ryan Armor passou de 122º para 127º, Poohog passou de 125º para 129º e Patrick Rodgers foi de 123º para 128º.

Ameaças climáticas no final do domingo levaram os operadores turísticos a aumentar os horários dos jogos. Eles não contavam com uma combinação no topo antes de seu 12º playoff no PGA Tour nesta temporada.