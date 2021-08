Kevin Feige fala sobre atuar em “Shang Chi” e comenta em “The Experience” – The Hollywood Reporter

Segunda-feira à noite, estrelas Shang Chi e a lenda dos dez anéis Reúna-se em Hollywood para a próxima celebração Marvel Studios poste de barraca. Mas em um conjunto incomum de circunstâncias para o estúdio de propriedade da Disney, a estréia veio apenas 48 horas após o CEO da Disney, Simo Liu, ter como alvo a Bob Network, que descreveu shang chiEstratégia de emissão como “experiência” para a empresa.

Chefe do Marvel Studios Kevin feige Um tweet durante a estreia disse de Leo: “Ele não é um cara tímido. Acho que nesse tweet em particular você pode ver e acho que todo mundo está fazendo isso, mal-entendido. Não era a intenção. A evidência está no filme e nós estamos se equilibrando como sempre fazemos. Com a quantidade de energia criativa e orçamento que investimos, não pouparemos despesas para trazer essa história de origem para a tela ”.

Em 12 de agosto, Bob Chuck, CEO da Disney, respondeu a uma pergunta durante uma ligação de um investidor sobre como reter shang chi E homem livre Como um espetáculo teatral exclusivo, em vez de colocar o dia e a data no Disney Premier Access, como a empresa fez Viúva Negra, Cruella E viagem na selva. Chapek. Ligou shang chi “Uma experiência interessante para nós” já que o filme tem apenas uma janela de exibição de 45 dias. “A perspectiva de conseguir um título da Marvel pelo serviço depois de entrar em jogo por 45 dias seria outro ponto de dados para informar nossas ações no futuro com nossos títulos”, acrescentou.

Em 14 de agosto, Liu respondeu a este comentário por meio de um comunicado no Twitter. ‘Nós não somos uma experiência’ Liu começou. “Nós somos os azarões; os subestimados. Somos destruidores de tetos. Somos a celebração da cultura e a alegria que perseverará depois de um ano de dificuldades. Somos a surpresa. Você disparou f ** k para fazer história 3 de setembro; junte-se a nós. “

Como Vig apontou, shang chiFoi para o primeiro show de Pantera negrafestas. “Quando você tem a oportunidade de mostrar um herói que parece uma grande parte do globo que parece não ter sido mostrado, a mágica pode acontecer se você o apresentar. Acho que Destin (Daniel Creighton) e Simo entregaram esse filme.”

Feige acrescentou que notou a qualidade de super-herói de Liu depois de “muita leitura, muitos testes”, acrescentando “não há fórmula mágica” para encontrar a pessoa certa para um herói da Marvel. “É uma sensação. É uma sensação de poder estar conectado e centrado e, ao mesmo tempo, ocupar seu lugar neste grupo de heróis se tudo correr bem na história de origem, eles acabarão com os outros heróis da pandemia . “

Quanto ao que poderia ser o próximo para o Shang-Chi de Liu, Feige apontou: “Há uma linha reta de onde ele segue para o próximo.”

shang chi É um filme que quebra barreiras para a Marvel, já que é o primeiro estúdio estrelado principalmente por atores asiáticos. Também é estrelado por Tony Leung, Awkwafina, Michelle Yeoh, Fala Chen, Manger Zhang, Florian Montino e Ronnie Cheng.

Os comentários de Liu vieram em um momento em que outra estrela da Disney estava em desacordo com a empresa, que estava no meio de caso de bomba Com Viúva Negra A estrela Scarlett Johansson, que está processando a decisão da Disney de lançar simultaneamente um título da Marvel nos cinemas e no Disney + Premier Access. O ator afirmou que a mudança afetou a bilheteria do serviço de streaming da Disney.

Feige da Marvels abordou o processo na estréia, afirmando que era “tudo por soluções amigáveis”.