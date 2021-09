Kayvon Thibodeaux sofre uma entorse no pé esquerdo na vitória do Oregon Ducks sobre a Fresno State na abertura da temporada, raio-X negativo

Eugene-Kayvonne Thibodeau deixou a abertura da temporada do Oregon contra o Fresno State com uma torção no pé esquerdo.

Rusher Edge Star em No. 11 em Oregon caiu cerca de Lesão óbvia no pé / tornozelo esquerdo durante o primeiro quarto após ser atingido por trás. Tipodox correu para fora do campo sob sua força e deixou a barraca de contusão, um treinador amarrou seu pé e tornozelo e depois voltou ao jogo, mas deixou a linha de campo antes do intervalo e não retornou no segundo tempo do 31- 24 vitória na tarde de sábado no Estádio Utzen.

O técnico do Oregon, Mario Cristobal, disse que Tibodo foi “distorcido”, mas os raios-X deram negativos.

Thibodeaux teve alguns tackles, incluindo um sack, fumble forçado e preparou o companheiro de equipe Braden Swenson para outro sack durante o primeiro tempo.

Uma jogada após a lesão de Tibodo, Oregon perde o fraco linebacker Drew Mattis devido a uma lesão no joelho esquerdo. Mattis, um veterano, saiu da linha lateral de muletas.

Ambos os jogadores voltaram à linha lateral do Oregon durante o segundo tempo em streetwear, Thibodeau em sapatos de caminhada e Mathis usando uma joelheira e muletas.

Oregon se reuniu para vencer 31-24 e jogar em quarto lugar no estado de Ohio na próxima semana.

Oregonian / OregonLive irá atualizar esta história.