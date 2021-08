Kareem Abdul-Jabbar escreve um editorial sobre a importância do anfitrião Jeopardy

O “erro no programa” de Abdul-Jabbar ao escolher seu apresentador, escreveu Abdul-Jabbar, “indica que o problema pode não ser apenas um galho ruim, mas raízes podres”.

Torne-se uma lenda da NBA, um escritor prolífico Kareem Abdul-Jabbar Ele escreveu um artigo atencioso para The Hollywood Reporter Onde ele observa como encontrar um hospedeiro para substituir o símbolo atrasado Alex Trebek como hospedeiro Perigo! Isso se transformou em um desastre de relações públicas.

“A forma como os produtores do programa lidaram com a transição da era de ouro de Tribek é tão insensível e inatingível quanto [Mike] RichardsAbdul-Jabbar afirma que os comentários de Al-Samsimiyah, acrescentando, “suas gafes surdas indicam que o problema pode não ser apenas um galho ruim, mas uma raiz podre.”

O ex-astro de Los Angeles Kareem Abdul-Jabbar (acima), que é retratado durante o auge da Celebration of America em janeiro, escreveu um post atencioso sobre a busca por um hospedeiro para substituir “Jeopardy!” Ícone de Alex Trebek. (Foto por Folheto / Comitê Inaugural Biden via Getty Images)

Abdul-Jabbar observa que Trebek passou rapidamente de apenas um host Perigo! Diante da marca, ele “evoluiu com o show e se tornou a cara gentil da parte americana que venera o conhecimento”.

O ex-Los Angeles Laker escreveu: “É por isso que escolher o apresentador certo para substituí-lo envolve mais do que simples valores de entretenimento, trata-se de respeitar o que o programa representa para a cultura americana”. “É sobre confissão Perigo!Significância como um líder rico na promoção das alegrias e benefícios da educação. “

Abdul-Jabbar declara sutilmente que a opção de substituir Trebek era mais premente, dado o “ataque à inteligência e ao pensamento crítico que o país tem enfrentado nos últimos anos”.

Ele acrescentou que os anfitriões convidados neste verão incluíram “um corte transversal da América: mulheres, homens, negros, brancos”. A missão de substituição de Trebek incluiu aparições de favoritos dos fãs Leve Burton, ator e ex-apresentador do estimado programa de televisão da década de 1980, Leitura do arco-íris.

No entanto, como Abdul-Jabbar observa, “Quando se trata de escolher um apresentador permanente, eles ficaram para trás um homem branco com experiência como produtor de televisão e apresentador de game show”.

“Escolher Mike Richards foi um negócio como de costume”, acrescentou.

Abdul-Jabbar – que competiu por Perigo! Nas temporadas 11 e 15, seu convite de celebridade de um milhão de dólares na temporada 26 e Power Players Week na temporada 28 – ele escreveu que estava satisfeito “porque os atletas eram mais do que apenas partes do corpo em movimento e que estávamos cientes de mais do que apenas esportes Estatísticas.”

O Hall da Fama da NBA escreveu que espera que sua aparência “eleve o perfil dos atletas e ajude as pessoas a levarem suas vozes mais a sério quando falam sobre justiça social”.

Enquanto Abdul-Jabbar elogiou a escolha A Teoria do Big Bang uma atriz Mayim Bialik, que ele descreveu como “estimulante” como possibilidades Perigo! Apresentador, ele escreveu que espera que os produtores do programa escolham um apresentador que reflita a diversidade da América, observando a importância de mostrar que “não apenas os homens brancos” são os guardiões do conhecimento.

