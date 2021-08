Juno da NASA comemora 10 anos com um novo display infravermelho do Jovian Mammoth Moon Ganimedes

A espaçonave usou seu próprio instrumento infravermelho durante seu último sobrevôo de JúpiterLua gigante para criar este mapa mais recente, que apareceu uma década após o lançamento de Juno.

. equipe científica NASAA espaçonave Juno produziu um novo mapa infravermelho da lua gigante de Júpiter, Ganimedes, coletando dados de três voos, incluindo sua última aproximação em 20 de julho. Estas observações pelo instrumento Jovian Infrared Auroral Mapper (JIRAM) da nave espacial A luz infravermelha invisível ao olho humano fornece novas informações sobre a crosta gelada de Ganimedes e a composição do oceano de água líquida abaixo.

O Jerram foi projetado para capturar luz infravermelha proveniente das profundezas de Júpiter e verificar a camada climática até 30 a 45 milhas (50 a 70 quilômetros) abaixo do topo das nuvens de Júpiter. Mas o instrumento também pode ser usado para estudar as luas Io, Europa, Ganimedes e Calisto (conhecidas coletivamente como luas da Galiléia em homenagem ao seu descobridor, Galileu).

“O planeta Ganimedes é maior que Mercúrio, mas quase tudo que exploramos nesta missão a Júpiter está em uma escala enorme”, disse o investigador principal da Juno, Scott Bolton, do Southwest Research Institute, em San Antonio. “Infravermelho e outros dados coletados por Juno durante o sobrevôo contêm pistas importantes para a compreensão da evolução das 79 luas de Júpiter desde o momento de sua formação até hoje.”

Juno veio 31.136 milhas (50.109 quilômetros) de Ganimedes, a maior lua do sistema solar, em 20 de julho de 2021. Durante os voos anteriores em 7 de junho de 2021 e 26 de dezembro de 2019, o orbitador movido a energia solar estava dentro de 650 milhas (1.046). milhas). quilômetros) e 62.000 milhas (100.000 quilômetros), respectivamente. As três geometrias observacionais forneceram uma oportunidade para o JIRAM ver a região polar norte da lua pela primeira vez, bem como comparar a diversidade na composição entre latitudes baixas e altas.

Ganimedes também é a única lua do sistema solar que possui seu próprio campo magnético. Na Terra, o campo magnético fornece um caminho para plasma (partículas carregadas) do sol para entrar em nossa atmosfera e criar a aurora boreal. Como Ganimedes não tem atmosfera para impedir seu progresso, a superfície em seus pólos é constantemente bombardeada por plasma proveniente da magnetosfera gigante de Júpiter. O bombardeio tem um efeito significativo no gelo de Ganimedes.

“Encontramos altas latitudes de Ganimedes dominadas por gelo de água, com um tamanho de grão fino, que é o resultado de intenso bombardeio de partículas carregadas”, disse Alessandro Mora, co-investigador de Juno do Instituto Nacional de Astrofísica de Roma. “Por outro lado, latitudes mais baixas são protegidas pelo campo magnético da Lua e contêm mais de sua composição química original, principalmente componentes que não são formados de gelo de água, como sais e matéria orgânica. É muito importante caracterizar as propriedades únicas desses gelo regiões para uma melhor compreensão. os processos de intemperismo no espaço por onde passa a superfície ”.

As vistas polares únicas de Juneau e fotos em close-up de Ganimedes são baseadas em observações de ex-exploradores da NASA, incluindo Voyager, Galileo, New Horizons e Cassini. As futuras missões com Ganimedes em seus planos de viagem incluem a missão ESA JUICE (Agência Espacial Européia), que explorará as luas geladas da Galiléia com foco em Ganimedes, e Europa Clipper da NASA, que se concentrará no mundo oceânico adjacente a Ganimedes.

10 anos explorador

Juno decolou da Estação da Força Aérea de Cabo Canaveral, na Flórida, em 5 de agosto de 2011, às 9h25 PDT (12h25 EDT). Depois de uma jornada de cinco anos e 1.740 milhões de milhas (2.800 milhões de quilômetros), ele chegou a Júpiter em 4 de julho de 2016.

O gerente de projeto Ed Hurst disse de Laboratório de propulsão a jato. “Estamos entusiasmados com nossa exploração contínua de Júpiter e há mais por vir. Iniciamos nossa missão estendida e esperamos 42 órbitas adicionais para explorar o sistema de Júpiter.”

A missão estendida de Juno, que incumbe a espaçonave de continuar suas investigações até setembro de 2025, inclui passagens perto dos ciclones árticos de Júpiter, sobrevôos das luas Europa e Io (junto com Ganimedes), bem como a primeira exploração dos fracos anéis que cercam Júpiter . planeta. Também irá expandir as descobertas que Juno já fez sobre a estrutura interna de Júpiter, o campo magnético interno, a atmosfera (incluindo ciclones polares, a atmosfera profunda e a aurora) e a magnetosfera.

Mais sobre a missão

