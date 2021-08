Jogos Paraolímpicos: Morgan Stunti Against the Clock

Mas então o mesmo caso atacou sua perna direita e Os médicos realizaram uma segunda amputação Abaixo do joelho em outubro de 2019. Mais uma vez, Stickney está de volta ao trabalho, aprendendo primeiro como se sentar na cama, depois como se levantar e se abaixar de uma cadeira de rodas e, em seguida, como andar com próteses. Poucos meses depois, ela está de volta à piscina, desta vez sem pernas, mas ainda determinada a competir ao mais alto nível. Em cada etapa de sua jornada e em cada conquista, ela teve o apoio de seus pais, Tony e Sherry.

Para perseguir o sonho de Morgan, os Stickneys venderam sua casa em New Hampshire e se mudaram para a Carolina do Norte para que Morgan pudesse treinar com Payne, um treinador de natação dos EUA que também leciona no Triangle Aquatic Center em Cary. Payne trabalhou com muitos atletas vencedores de medalhas, mas não era um nadador deficiente. Os Stickneys consideraram outros treinadores, mas optaram por apostar em alguém que não tinha experiência com nadadores que haviam perdido os pés.

“Porque cresci fisicamente capaz, não achei que fosse muito arriscado”, disse Morgan Stekeney. “Eu estava acostumada com esse tipo de treinamento. O maior perigo era me mudar e o trabalho do meu pai.”

A aventura valeu a pena, pois Tony Stickney encontrou trabalho como gerente de instalações da Dell Computers. Mais importante, o estireno, atlético, prosperou desde que uniu forças com Payne, que ajudou a melhorar seus golpes para torná-los mais eficientes. Stickney disse que ela não estaria muito perto de seu objetivo sem seu trabalho com Payne, mas o treinador e nadador concordam que outra coisa a ajudou a cortar 30 segundos em seu tempo em menos de dois anos, é algo dentro dela.

“Não sei quantas pessoas vão colocar na quantidade de trabalho que eu faço”, disse Stickney. “Muita gente pensaria que tem a ver com talento. Honestamente, é puro trabalho árduo que me trouxe onde estou hoje.”

Em abril, Stickney nadou os 400m em 4:43:70 no Campeonato Mundial da FINA em Louisville, Texas, liderando o ranking mundial de número 1 (por cerca de meio segundo) da lenda da natação. Jessica LongEla ganhou 25 medalhas paralímpicas, incluindo 14 de ouro. O tempo de Stickney foi o mais rápido que um nadador S8 teve desde que Patterson estabeleceu o recorde mundial no Rio. O problema de Stickney era que ela ainda precisava encontrar 3,37 segundos em algum lugar.