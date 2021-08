Joel Embiid, Philadelphia 76ers, final de 4 anos, extensão Supermax de $ 196 milhões até 2026-27

Philadelphia 76ers Star Center Joel Embiid A empresa está finalizando uma extensão do contrato Supermax de US $ 196 milhões por quatro anos, disseram fontes à ESPN.

A extensão mantém o Embiid sob contrato com o Sixers durante a temporada de 2026-27 por um total de US $ 261 milhões. O All-Star, vencedor por quatro vezes, já estava definido para faturar US $ 65 milhões nos últimos dois anos de seu contrato atual.

Embiid, que se representou nas negociações, se tornou elegível para uma extensão do Super Max neste verão depois de terminar em segundo na votação de MVP e se tornar a segunda equipe da NBA com uma média de 28,5 pontos e 10,6 rebotes em 51 jogos da temporada regular em 2020- 21

Fontes disseram que este contrato é totalmente garantido e inclui uma opção de jogador para o último ano, mas não inclui as mesmas disposições que protegem os Sixers no caso de uma lesão catastrófica na parte inferior das costas ou pés de Embiid, como um contrato de cinco anos no valor $ 147,7 milhões. Assinado em 2017.

2 relacionados

Desde a temporada 2017-18, Embiid evitou os tipos de lesões que atrapalharam o início de sua carreira. O período mais longo de partidas que Embiid perdeu em uma temporada foram 11 partidas que ele perdeu na primavera passada com uma contusão óssea no joelho esquerdo.

Ele sofreu uma ruptura no menisco direito durante os playoffs desta temporada, mas perdeu apenas um jogo e não precisou de cirurgia após a temporada, de acordo com fontes.

A extensão do Embiid começará em 2023-24 e é baseada em um teto salarial esperado de US $ 124,95 milhões para esta temporada.

Embiid, 27, passou toda a sua carreira com o Sixers desde que ficou em terceiro lugar geral em 2014, obtendo médias na carreira de 24,8 pontos e 11,3 rebotes, enquanto levou o Filadélfia aos playoffs em cada uma das últimas quatro temporadas.

Adrian Wojnarowski e Bobby Marks da ESPN contribuíram para este relatório.