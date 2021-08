Jets fez a escolha certa para não arriscar Zach Wilson dizendo a mudança

Uma tempestade pré-apocalíptica destruiu grande parte do quintal, inundando os estacionamentos da MetLife e prendendo os fãs dos Jets em seus carros. Mas isso foi bom. O ganho vale a pena a dor da chuva.

Afinal, Zach Wilson estava jogando futebol. O que mais você gostaria de fazer nas últimas horas do verão, a não ser assistir um possível quarterback da primavera se destacar sob as luzes na sexta-feira à noite?

Mesmo que durasse apenas algumas séries, seria divertido. Wilson estava fazendo seu último ajuste, então saindo do campo sabendo que da próxima vez que estivesse de uniforme, seria para valer. Ele enfrentaria Sam Darnold dos Panteras, o último zagueiro que teria mudado tudo em favor dos Jets. O cara que realmente foi demitido porque seus superiores acharam que Wilson era o melhor homem para o trabalho.

Então algo não tão engraçado aconteceu no caminho para um evento de entretenimento perto de uma fase preliminar produtiva: Robert Saleh, o treinador novato da equipe, esclareceu a instabilidade em sua linha ofensiva e decidiu que expondo Zach Wilson, o novato seria um péssima ideia. Quarterback, os melhores jogadores do centro de habilidade para os perigos inerentes aos esportes violentos.

“Não valeu a pena eliminá-los”, disse Saleh após um final soberbo para os planos nas duas últimas partidas da partida. Isso valeu a eles um empate 31-31 com os Eagles.

Salih disse que sua decisão foi tomada antes que o clima causasse um caos profano no MetLife Field. Ele simplesmente não queria aproveitar a oportunidade da pré-temporada que os técnicos do Jets aproveitaram e expressou seu pesar com Chad Bennington e Mark Sanchez.

Zach Wilson Bill Gastron

“Eu gostaria de poder jogar o jogo inteiro”, disse Wilson anteriormente.

“Ele está sempre pressionando”, disse Saleh. “Ele quer jogar. Ele quer estar lá.”

Wilson não jogou um único segundo. Em vez disso, ele ficou na linha lateral segurando a bola e usando um chapéu, fone de ouvido, camisa de mangas compridas e shorts enquanto os Jets de reserva jogavam um jogo atrasado pela chuva contra o zagueiro dos Eagles, Joe Flacco. Wilson foi considerado valioso demais para competir, mas a Filadélfia despediu o ex-campeão do Super Bowl de 36 anos com 190 temporadas regulares e começa a pós-temporada atrás dele. Estranho como as coisas são na NFL.

Mas essa foi a boa notícia em uma noite bastante prática de futebol: os Jets agora têm um jovem zagueiro digno de ser defendido como se fosse um jogador sagrado.

Honestamente, não fazia sentido para Wilson tocar em uma pista molhada ou seca. Os quartos que passaram por momentos difíceis para sobreviver à temporada regular de 16 jogos agora estão sendo solicitados a se manterem saudáveis ​​durante a temporada regular de 17 jogos. Por que exporíamos os ativos mais valiosos da franquia até mesmo para um hit desnecessário, especialmente quando ele já demonstrou um equilíbrio avançado na pré-temporada, e quando tanto está aparentemente sendo realizado nas práticas conjuntas que estão em alta na NFL hoje?

Mesmo para o olho não treinado, Wilson demonstrou mobilidade de criação de jogos, um braço forte e preciso e uma habilidade para lançar o receptor certo. Quando um iniciante olha para a defesa adversária, ele claramente não está olhando para um quebra-cabeça que não consegue montar. Ao contrário, ele parece estar diante de um cardápio fácil de ler, com todos os tipos de opções deliciosas.

“É a segunda escolha por um motivo, posso dizer”, disse o também quarterback de Gates, Josh Johnson, de 35 anos. “O garoto tem a chance de ser muito especial, mas ele tem toda a maquiagem para ser especial. Ele leva isso a sério todos os dias. é muito humilde para mim saber como lidar com seus negócios. “

É por isso que Saleh fala sobre a disposição, ou processo, de Wilson como “anos-luz além de um iniciante comum”.

Wilson foi inteligente o suficiente para aproveitar cada minuto que passou na pré-temporada com Aaron Rodgers do Packers, escolhendo a mente de seu ídolo sobre o que é preciso para vencer no domingo. O garoto entende isso, então não, Saleh não precisava ver muito antes de Wilson jogar seu primeiro jogo. O treinador estava louco o suficiente para subir e descer as escadas do campo na sexta-feira à noite, em homenagem a seus rituais anteriores de chuva torrencial. Mas ele não era louco o suficiente para colocar Wilson no jogo.

Então, enquanto Darnold fez uma declaração a favor dos Panteras, e lançou dois passes para touchdown contra os Steelers, os Gates fizeram sua própria declaração em Meadowlands com a substituição de Darnold. Eles não correram riscos com Zach Wilson.

A partir de 12 de setembro na Carolina, tudo o que um novato precisa fazer é provar que é digno de proteção.