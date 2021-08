Jeopardy anuncia que Mayim Bialik e Mike Richards dividem as funções de anfitrião

Perigo! Terá dois anfitriões pela primeira vez na história do jogo.

Sony Pictures Television está pronta para anunciá-lo Perigo! O Daily Beast soube que o produtor executivo Mike Richards apresentará o programa sindicado de longa duração, e a atriz Mayim Bialik apresentará especiais do horário nobre e especiais do popular programa de perguntas e respostas.

A versão atual do programa, apresentado pelo falecido Alex Trebek por 36 anos, contou com uma série de apresentadores convidados Depois que Trebek faleceu no ano passado onde os executivos estavam lutando contra quem seria o melhor para preencher o papel icônico.

Richards, quem era Candidato mais provável Para uma festa de apresentadora, ela começará a 38ª temporada como apresentadora do programa sindicado diário While Bialik, mais conhecido por seu papel de estrela no sitcom da CBS A Teoria do Big Bang, apresentará uma nova série spin-off – será a primeira Perigo! National College Championship no ABC.

Um porta-voz da Sony Pictures TV não quis comentar.

Tem havido uma competição acirrada para suceder Trebek, com uma série de anfitriões convidados nos últimos meses – incluindo estrelas como Katie Couric, Livar Burton, Aaron Rodgers, Anderson Cooper, George Stephanopoulos e Robin Roberts.

No início desta semana, Richards foi criticado por seu papel anterior em O preço é justo, Onde Vários modelos acusaram produtores de discriminação e assédio durante sua gestão como produtor executivo no game show.

Foi noticiado no jornal A. Nota envie-me Perigo! Equipe e revisado pelo The Daily Beast. “Quero que todos saibam que a maneira como meus comentários e ações são descritos nessas reclamações não reflete realmente quem eu sou ou como trabalhamos juntos. O preço é justo. “

Atualizar: Tarde de quarta-feira, sony anunciado oficialmente Faturamento compartilhado. “Nunca, em meus sonhos mais loucos, eu teria imaginado ser selecionado para um papel dessa magnitude”, disse Richards em um comunicado à imprensa. Bialik separadamente chilro: “Esperei muito tempo para contar a todos vocês. Realmente honrado, incrível e muito animado – está além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado.”