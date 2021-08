Jared Cannoner explica o comentário ‘falido’ após a recente vitória no UFC: ‘Eu gostaria de ser pago como um atleta de elite’

Jared Cannoner Ele marcou uma grande vitória no último sábado à noite, quando foi derrotado Kelvin Gastelum Decidindo no evento principal UFC Vegas 34 mas aí tudo o que se podia falar era em conhecê-lo depois da luta.

Momentos depois de reivindicar a vitória, o contendor médio de 37 anos admitiu que estava “quebrado” e que precisava lutar novamente mais cedo ou mais tarde.

Graças aos ferimentos que sofreu dentro do octógono, Kanonaire só conseguiu lutar duas vezes nos últimos dois anos e isso colocou uma pressão financeira para ele e sua família, especialmente depois que ele deixou seu emprego anterior de tempo integral trabalhando para o Federal Administração da Aviação (FAA).

Segunda-feira durante o aparecimento do dia Relógio MMACannonier esclareceu seus comentários ao mesmo tempo em que revelou quanto seu salário desapareceu antes de realmente chegar a sua conta bancária.

“Não é horrível, é apenas uma ocorrência natural se você quiser”, disse Cannonier sobre sua situação financeira. “É claro que depois da lesão eu não fico fora de controle nem nada parecido, e muita gente não entende que, quando temos essas lutas, devemos dinheiro às pessoas depois dessas lutas. Depois dessa vitória, 60 por cento dos meu dinheiro já se foi. Entre academia, entre administração, entre impostos, além disso tenho contas, cartões de crédito, tenho filhos, tenho uma casa no Alasca, tenho uma casa aqui, tenho pagamento de carro. o dinheiro vai. O dinheiro não dura para sempre.

Agora lutar é nossa única renda. Não tenho patrocinadores nem nada parecido. Lutar é meu único foco. Não estou aqui para fazer comerciais ou algo assim. Ninguém está me pedindo para estar no próximo filme da Marvel. Não ser capaz de lutar Nos últimos 10 meses, tem sido um problema para nossos bolsos. Estou feliz por estar de volta. Estou feliz por ter recebido dois cheques, além do bônus do evento principal. Estou feliz por não ter não se machuque para que eu possa fazer isso de novo. “

Pelo ranking do UFC, Cannonier é atualmente o 3º peso médio da promoção, mas não se sente compensado pela posição conquistada na categoria.

Embora a maioria das ligas esportivas importantes, como a NFL ou a NBA, tenham negociado acordos coletivos de trabalho com associações de jogadores que garantem aos atletas uma certa porcentagem da receita obtida – normalmente cerca de 50 por cento -, o UFC não tem tal acordo.

Com base em informações reveladas por meio de uma ação coletiva em andamento contra o UFC por um grupo de ex-lutadores, a promoção normalmente paga 20 por cento da receita ou menos aos atletas ao longo dos anos. Ao contrário de outras ligas, o UFC também não tem um contrato “mínimo” que é convocado, pois garante aos atletas um determinado salário, como a NHL, onde os jogadores ganham pelo menos $ 750.000 anuais para a temporada 2021-2022.

“Não estou aqui para dizer que o UFC não está me pagando”, disse Cannonier. “Porque eu recebo bem no UFC. É que o dinheiro não dura para sempre. Não estou aqui fora de controle, não estou me gabando nem nada do tipo. Não sou burro, não gasto meu dinheiro em coisas estúpidas, mas é apenas a vida no que eu penso … Eu gostaria de receber meu salário.

“Sou um atleta de nível de elite. Gostaria de ser pago como um atleta de nível de elite. Como os jogadores da NFL e da NBA e os jogadores jogam beisebol e futebol americano e fazem todas essas coisas. Eles conseguem patrocinadores, mas não” Não precisam de patrocinadores. Só precisam de uma verificação na organização. É o que a gente precisa aqui no UFC. É o que todos gostamos. “

Enquanto Canonnier recebia seu último salário de uma luta contra Robert Whitaker Em outubro de 2020 até retornar ao cage no último sábado à noite, ele acredita que os lutadores deveriam ter muito mais segurança financeira.

Suas duas demissões recentes se devem a lesões sofridas nas lutas do UFC, e enquanto promove as cirurgias necessárias para reparar os danos causados, Cannonier ainda tem que sustentar sua família para que possa competir novamente.

De acordo com Kanoner, ele não tem conseguido fazer muitas economias ultimamente, o que obviamente o afeta no longo prazo, porque ele não pode lutar para sempre.

“Eu deveria ter seis números em minha conta que não quero nem tocar”, disse Cannonier. “Não preciso me preocupar com ‘Se eu me machucar e não puder mais lutar, o que diabos vou fazer?'” Infelizmente, esta é uma situação em que existem muitos lutadores – e eu.

“Minha esposa está se preparando para se levantar e ir trabalhar, o que vai contra a estrutura que temos como família. Ela tem muito aqui em casa, ela cuida da casa, cuida dos filhos, faz questão de tudo é onde deveria estar para que eu pudesse ir e fazer minhas coisas, e não. Você não precisa se preocupar com tudo o mais que está acontecendo. “

Com sua esposa treinando para um novo emprego, Kanonair admite que foi forçado a mudar seu cronograma de treinamento para se preparar para as lutas. Este foi o mesmo obstáculo que ele enfrentou enquanto trabalhava em um emprego de tempo integral antes de, eventualmente, ser deixado para se concentrar exclusivamente em sua carreira no UFC.

Para ser claro, Kannoner diz que não quer lutar em nenhum outro lugar porque adora competir no UFC, mas acrescenta que “lutas maiores definitivamente significam salários maiores” e isso não é algo que ele realmente experimentou ainda.

“Não estou reclamando. É a estrutura de pagamento do UFC, estamos assinando nossos contratos”, explicou Kanoner. “Mas sim, eu quero um cheque maior. Eu não quero ser como aqueles caras que vemos na NFL, eu não sou um daqueles caras que vem atrapalhando as pessoas e se exibindo assim. Há coisas maiores e melhores que posso fazer com meu dinheiro.

“Nunca estive mais feliz. Este é o melhor trabalho que já tive. Acho que o UFC cuida bem dos nossos atletas. Eles garantem que tenhamos tudo que precisamos, principalmente durante a semana de luta. É a organização número um do MMA no mundo. Eu faço parte da história neste contexto. Sou grato e tenho a sorte de fazer parte desta organização. Sim, eu quero mais dinheiro. Eu gostaria de uma luta para poder me manter por pelo menos dois anos , não um ano. Então, com base nisso, nós construímos isso. “