Jamie Spears concorda em deixar o cargo de prefeito de Britney

Jimmy Spears Ele concordou que era hora de deixar o cargo de guardião BritneyLegacy – ele apenas disse isso nos novos documentos legais – e quer trabalhar com o tribunal em uma transição ordeira.

Soubemos que o advogado de Jimmy apresenta documentos legais afirmando: “Na verdade, não há motivos reais para o Sr. Spears ser suspenso ou removido como custodiante do espólio … É altamente discutível se uma mudança no governador neste momento seria estar no melhor interesse da Sra. Spears “.

E então, diminua a prosperidade … ”No entanto, mesmo quando o Sr. Spears é um alvo constante de ataques não provocados, ele não acredita que uma briga pública com sua filha para continuar a servir como sua guarda seria do interesse dela. embora devesse ser. Tendo que desafiar esta petição injustificada para removê-lo, o Sr. Spears pretende trabalhar com o tribunal e o novo advogado de sua filha para se preparar para uma transição ordeira para um novo administrador. “

The Documents continua dizendo, “Não importa qual seja seu título oficial, o Sr. Spears sempre será o pai da Sra. Spears, sempre a amará incondicionalmente e sempre cuidará dos melhores interesses dela.”

Vai ao ataque Lynn Spears, dizendo que ela não esteve envolvida em muito, se é que esteve envolvido, na tutela, muito menos na vida de Britney nos últimos 13 anos. Ele diz que a credibilidade dela foi prejudicada porque a própria Britney se recusou a conhecer Lynn quando ela estava em um centro de saúde mental em 2019.

Ele diz que essencialmente salvou Britney quando ela estava “em crise, precisando desesperadamente de ajuda”, 13 anos atrás, acrescentando: “Ela não apenas estava sofrendo mental e emocionalmente, mas também foi manipulada por predadores e em dificuldades financeiras. Spears voltou a si salvar sua filha para protegê-la. “

Ele diz que não a forçou a fazer nada, incluindo atuar.

Chamamos o advogado de Britney, Matthew Rosengart, não impressionado com a decisão de Jamie de renunciar, dizendo ao TMZ … “Estamos satisfeitos, mas não necessariamente surpresos, que o Sr. Spears e seus advogados finalmente perceberam que ele deveria ser acusado de impeachment. No entanto, estamos decepcionados com seus contínuos ataques vergonhosos e repreensíveis contra Sra. Spears e outros. “