Jake Paul x Tyrone Woodley Wallet Fight: Quanto os Fighters ganharam hoje à noite?

Jake Paul acaba de derrotar o ex-campeão do UFC Tyron Woodley em uma decisão dividida. Por que essa luta aconteceu? Dinheiro, duh. Mas quanto exatamente?

Jake Paul Em entrevista ao UK Mirror Ele está cortando seu salário nas lutas para pagar aos lutadores de cartas inferiores mais do que ganhavam antes por lutar. Paul disse que até seu oponente, Woodley, se beneficiaria.

“Isso definitivamente sai do meu bolso”, disse Paul ao The Mirror. “Tipo, direto da minha bolsa. Todos no card recebem seu maior pagamento como lutador e isso é apenas parte da minha mudança. Olha, esses lutadores merecem mais e eu quero que todos estejam animados e quero que todos saibam disso como lutadores temos que cuidar uns dos outros. “

Além da luta contra Paul Woodley, outras lutas no domingo incluem Amanda Cyrano contra Yamelith Mercado, Ivan Baranchik contra Montana Love, Daniel DuBois contra Joe Cusumano e Tommy Fury contra Anthony Taylor.

O Showtime não respondeu a um pedido de comentário sobre quanto Paul Woodley ganharia por luta. Um Site, Sporting Free, Estimativas Que Paul garantiria $ 1 milhão, e ele dobraria com sua parte do dinheiro do pay-per-view. O site afirma que Woodley ganhará a metade disso – $ 500.000 por uma luta, e então o dobrará para $ 1 milhão após contabilizar o dinheiro do pay-per-view.

Paul lutou contra Ben Askrin no início de 2021. A luta de MMA relatou que Paul ganhou $ 690.000 por aquela luta, em comparação com $ 500.000 para Askren.

Aqui estão os salários # Urina Ben Screen $ 500.000

Jake Paul $ 690.000 Ivan Redkacz $ 250.000

O programa registra $ 850.000 Frank Mir $ 350.000

Steve Cunningham $ 150.000 Reykon $ 80.000

Joe Fournier $ 220.000 Lista completa de portfólio e história em breve Tweet incorporar – MMAFighting.com (@MMAFighting) 16 de abril de 2021

O dinheiro não termina aí. Paul assinou recentemente um arquivo Luta multijogador com ShowtimeEnquanto ele estiver disposto a sofrer os golpes, o dinheiro continuará a fluir.