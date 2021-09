Inflação global leva a maiores economias de bitcoin

O mundo está dando um suspiro de alívio enquanto as coisas voltam ao normal após a devastação da pandemia Covid-19. Os governos estão suspendendo os bloqueios, as restrições estão sendo atenuadas e a economia está lentamente voltando a uma aparência de normalidade. Como resultado, os gastos do consumidor estão aumentando.

A inflação está em alta

Em abril, a CNBC informou que Inflação de preços ao consumidor nos Estados Unidos 4,2% em relação ao ano anterior. Além disso, em junho, o IPC subiu 5,4% em relação ao ano passado, o maior salto desde a crise financeira global de 2008. Excluindo energia e alimentos, o IPC básico aumentou 4,5, o maior salto desde 1991.

Agora, a grande questão é o que causa a alta inflação?

aumentar a oferta de dinheiro

O Federal Reserve recorreu a inundar a economia com dólares para conter a inflação. de acordo com Forbes, a oferta monetária M2 em abril de 2021 era de $ 20,11 trilhões, o que é um aumento de 30% desde janeiro de 2020. Muitos dólares no sistema desvalorizam a moeda.

Além disso, há uma demanda reprimida – mais dinheiro em busca de menos produtos – o que agrava o problema da inflação. Lembre-se, quando a pandemia COVID-19 atingiu, algumas fábricas fecharam enquanto outras restringiram suas operações. Como resultado, o mercado esgotou seu estoque. Da mesma forma, a demanda por passagens aéreas voltou a crescer.

Os fabricantes trabalham com o tempo para atender à demanda. Por exemplo, a epidemia afetou a produção de automóveis. Como resultado, o custo de carros e caminhões usados superior Mais do que nunca. A questão é que a oferta limitada de bens, junto com a expansão do dólar na economia, leva à inflação.

O que é a inflação em polêmica nos Estados Unidos?

A inflação real é uma preocupação crescente especialmente entre formuladores de políticas econômicas. Embora toda a discussão possa ser confusa para o público, é de importância crucial. O próximo curso de ação pode levar a uma desaceleração econômica, um aumento nas taxas de hipotecas e alta volatilidade nos preços das ações. Por essas razões, os dados econômicos recebidos serão cruciais para analistas financeiros, formuladores de políticas e economistas.

De acordo com a AP News, o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, argumenta que Alta inflação temporária, devido à reabertura da economia após a pandemia. Enquanto o Federal Reserve mantém a taxa de inflação média acima de 2% Depois disso, muitos economistas têm uma visão diferente.

De acordo com o estrategista-chefe do Bank of America, Michael Harnett A inflação pode subir até 4% E dura mais do que o Fed relatou. David Roach, presidente da firma de investimentos Independent Strategy, tem uma visão semelhante. Ele disse A inflação pode chegar a 3-4% Em meados de 2022. Isso pode causar uma crise no mercado financeiro e na economia americana como um todo.

De acordo com os pensadores, as ferramentas de medição do Fed não estão alinhadas com os gastos do consumidor. Ou seja, a inflação experimentada pelos consumidores é atenuada. Assim que os consumidores começarem a sentir os efeitos, eles provavelmente pagarão por salários mais altos, iniciando um ciclo vicioso de inflação.

Efeitos em outros países

A inflação nos Estados Unidos não poupará outros países. A alta inflação tornará o dólar americano mais atraente em relação a outros países. Portanto, esses países provavelmente verão uma saída de capital, à medida que os investidores buscam retornos elevados. O resultado será volatilidade do mercado, crescimento econômico lento e taxas de juros mais altas.

Isso significa que os países com empréstimos denominados em dólares terão dificuldade em pagar seus empréstimos. Na pior das hipóteses, alguns países podem enfrentar uma recessão. Não é preciso dizer que o mundo inteiro está assistindo e querem ver até onde isso vai.

Bitcoin é a melhor maneira de se proteger contra a inflação?

Temores de inflação se manifestam com a desaceleração econômica e o estímulo governamental aumentando a oferta monetária global. O Bitcoin se posicionou como uma proteção ideal contra a inflação. Ao contrário da moeda fiduciária, o bitcoin não é regulamentado por um banco central. Além disso, tem um fornecimento limitado de 21 milhões de unidades. Isso contrasta com o papel-moeda, que pode ser impresso em tamanho grande, como acontece nos Estados Unidos.

A natureza descentralizada do Bitcoin o torna uma reserva de valor ideal. Além disso, os defensores do Bitcoin acreditam que o preço da moeda virtual pode subir à medida que os investidores fogem dos fracos sistemas financeiros tradicionais. Portanto, o Bitcoin pode atuar como um porto seguro para os investidores.

Sucesso de hedge de bitcoin

Uma boa cobertura de inflação é um ativo que aumenta de valor com o tempo. O Bitcoin resistiu aos efeitos adversos da pandemia Covid-19 com relativa facilidade. Estava sendo negociado por cerca de US $ 5.000 quando o coronavírus foi reconhecido como uma pandemia global. No entanto, nas últimas 52 semanas, Bitcoin aumentou 235% E muitos analistas se concentram neles Previsão de preço de bitcoin Este ano, ele chegou a prever que o Bitcoin alcançará o nível de $ 100.000 no final do quarto trimestre de 2021.

A inflação subiu no mesmo período, e durante aquele Economia Comercial Dados de inflação dos EUA A inflação inicialmente era de “apenas” 2,6% Em março, aumentou rapidamente em abril, com o IPC atingindo 4,2%, 5% em maio e, finalmente, 5,4% em junho. Desta vez, o bitcoin está crescendo e está respondendo bem à inflação.

Portanto, os investidores que recorreram ao Bitcoin para se proteger contra a inflação estão sorrindo. Vimos a adoção institucional da criptomoeda por empresas que veem um enorme potencial no crescimento do Bitcoin.

Bitcoin também é uma excelente proteção contra distúrbios sociais e instabilidade política causada pela inflação. Por exemplo, hiperinflação Leva a Aumento da incerteza, pobreza e desconfiança das instituições. Zimbábue, Argentina e Venezuela são apenas alguns exemplos. Embora esses casos sejam improváveis ​​em países desenvolvidos, é melhor prevenir do que remediar. Lembre-se que a Venezuela já foi um dos países mais ricos do mundo e veja como está agora do ponto de vista econômico. Portanto, usar o Bitcoin como uma proteção contra a instabilidade e sistemas de pagamento interrompidos e controle do governo é uma medida acertada.

Normalmente, taxas de juros mais altas são uma forma de conter a inflação. No entanto, muitas economias atuais estão sobrecarregadas de dívidas. Portanto, esse movimento pode ter o efeito oposto. Como resultado, a taxa de inflação pode continuar a subir, mesmo com o aumento das taxas de juros.

Felizmente, a negociação de bitcoins é baseada principalmente no dólar americano. Portanto, com a desvalorização do dólar, não há nenhuma boa razão para que o par BTC / USD não continue a aumentar. Além disso, a natureza descentralizada da rede Bitcoin e o fato de funcionar com tecnologia criada por indivíduos anônimos que não oferece nenhum ponto central de falha ou ataque, torna o Bitcoin um excelente ativo de investimento. Não se limita à economia tradicional.

O Bitcoin é completamente seguro no ambiente mundial atual, onde velhas ideias desbotam e novas ideias criam raízes. Além disso, conforme a política e a economia mudam, o Bitcoin é uma boa proteção contra a possibilidade de um “futuro louco”.

últimas palavras

A natureza global e a oferta limitada de bitcoin o tornam uma excelente proteção contra a inflação. Não está sob o controle de nenhum governo ou instituição financeira. Portanto, não é suscetível a medidas econômicas que levem à inflação, como o aumento da oferta de moeda por meio da impressão. Na verdade, a alta nos preços do bitcoin com o aumento da inflação durante a pandemia de COVID-19 é prova suficiente de seu enorme potencial como proteção contra a inflação. Basta dizer que a criptomoeda se posicionou como um porto seguro para investidores com a inflação subindo.

