Inferno de Júpiter, DOOM Roguelike

foto : Caos

lembrar quem – qual morte roguelike, qual Bethesda declarou uma moratória? Seus criadores avançaram com relutância, mas não antes de pegar o espírito desse projeto e injetá-lo em um sucessor espiritual moderno. este jogo Inferno de Júpiter, finalmente está fora do acesso antecipado, que é muito Boa.

Caso você tenha esquecido o nome do jogo é Inferno de Júpiter. É baseado no trabalho feito para ele Dommerl, que era um roguelike com o tema DOOM que está na Internet desde … bem, 2003.

Deixando de lado a longa demora da equipe jurídica da Zenimax, Inferno de Júpiter Ele sempre parecia doente. De uma perspectiva isométrica / de cima para baixo, o jogo era muito parecido com o DOOM – Você se moveu por turnos em uma grade, atirando em demônios ao longo do caminho. O jogo foi lançado na sexta-feira passada, e isso foi há muito tempo.

Este é o trailer original do Kickstarter:

Isto é o que acontece Inferno de Júpiter Parece agora.

O jogo inteiro funciona como um roguelike tradicional, o que significa que não há controles de mouse. Você pode brincar com um controle e funciona Excelente Bem com isso. Mas se você estiver atrás de um novo jogo que rode perfeitamente em um laptop ou dispositivos de baixo custo, Inferno de Júpiter É uma toca de coelho e tanto para descer.

Além de navegar com o teclado / gamepad e pegar itens, você também tem uma série de capítulos nos quais pode se especializar. O jogo permite que você escolha entre Fuzileiro Naval, Escoteiro ou Técnico desde o início, todos com atributos e habilidades muito diferentes. A partir daí, você pode se especializar em mais de 20 funções ou pode até mesmo armazenar pontos, se necessário. Todos os atributos também fazem uma grande diferença.

a O design também recompensa a paciência e a consideração. Em vez de se mover para frente e para trás, você tem uma ação de espera que permite que você se proteja, melhore sua mira e reduza sua chance de ser atingido. Você pode então melhorar isso com atributos adicionais, sem mencionar efeitos extras, protetores de cabeça, armadura corporal e outros bônus de inventário.

E embora seja um roguelike muito tradicional por baixo – as armas devem ser recarregadas para cada bala – Você pode correr ao redor do mapa em tempo real apenas segurando as setas / teclas de controle. Alguns níveis estabelecerão um bloqueio que dura um certo número de segundos, o que basicamente significa que você pode ter cerca de 180 movimentos para trabalhar.

O design CRT totalmente curvo também é muito conveniente.

foto : Caos

Com todas as interações ambientais, armas disponíveis, combinações e zumbido baixo de metal no fundo, qualquer pessoa que adora DOOM, roguelikes tradicionais ou jogos baseados em táticas como o XCOM terá algo Inferno de Júpiter. Até mesmo a interface do usuário volta às clássicas DommerlE vigarista-Dias com índices ASCII. Cada corrida levará cerca de 4 horas depois que você se acostumar, embora essas corridas sempre tenham uma boa intensidade durante todo o percurso.

É uma joia absoluta e que fica completamente fora do radar. Você ainda pode ter isso 20% de desconto no Steam, o que equivale a cerca de US $ 29 para os australianos. Um valor muito bom para a quantidade de tempo que você vai ganhar, especialmente quando você começar a apostar nas probabilidades mais difíceis.