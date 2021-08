Illinois lança portal online de verificação de vacina COVID ‘Vax Verify’ – NBC Chicago

Illinois lançou na quarta-feira um novo portal chamado “Vax Verify”, que permite aos residentes verificar seu histórico de vacinação COVID-19.

Vax Verify pode ser encontrado em esse site Residentes com 18 anos ou mais poderão verificar e baixar suas informações de imunização, anunciou o Departamento de Saúde Pública de Illinois.

“À medida que mais empresas, eventos, organizações e outros exigem prova de vacinação, os residentes de Illinois poderão confirmar usando o Vax Verify que foram vacinados contra COVID-19”, disse o diretor do IDPH, Dr. Ngozi Ezeki, em um comunicado. “Com o atual aumento de casos, mais pessoas estão tomando a decisão de receber a vacina COVID-19 e esta nova ferramenta ajudará os residentes a confirmarem a vacinação quando necessário”.

O IDPH destacou que qualquer pessoa com ingressos para a área do anfiteatro para concertos na Feira do Estado de Illinois deverá enviar uma cópia impressa ou digital de seu histórico de vacinação ou teste COVID negativo nas últimas 72 horas, observando que o portal Vax Verify permitirá residentes para obterem a carteira de vacinação Contra a COVID para eventos ou negócios que necessitem.

Para acessar seus registros de vacinação por meio do portal, os residentes de Illinois são obrigados a passar por um processo de verificação única pela Experian.

Como parte desse processo, o IDPH disse que qualquer pessoa que tenha congelado seu crédito precisará descongelá-lo usando a Experian e esperar 24 horas antes de concluir o processo. O IDPH disse que aqueles cujo crédito foi previamente congelado podem então congelá-lo novamente entrando em contato com a Experian.

Depois de se registrar no site, o IDPH disse que os indivíduos podem ver seus próprios registros no Illinois Automated Comprehensive Immunization Record Exchange, também conhecido como I-CARE.

Apenas indivíduos podem acessar seu histórico de vacinação confidencial e o IDPH recomendou que os pais falem com o provedor de seus filhos para confirmar o status de vacinação.

O novo portal surge depois que lugares como a cidade de Nova York anunciaram no início deste mês que precisarão de prova de vacinação COVID-19 para uma série de atividades internas.

O governador de Illinois, JB Pritzker, não anunciou nenhum plano para a exigência de vacina COVID em todo o estado, mas o diretor médico de Chicago disse na semana passada que a cidade pode ter algum tipo de passaporte para vacina no futuro – mas ainda não.

A Dra. Alison Arwady, comissária do Departamento de Saúde Pública de Chicago, disse que embora a cidade esteja “interessada” na ideia, não há planos atuais para introduzir uma exigência semelhante.

“Acho que neste momento estou definitivamente … estamos interessados ​​nisso”, disse Arwady. “Estaremos observando para ver como isso acontece, mas não temos um plano atual para fazer algo como isso em toda a cidade.”

Arwady observou que Chicago e Illinois ainda estão trabalhando na tecnologia para aplicar a prova de vacinas em uma escala tão grande, embora ela tenha notado que fazer tal exigência é uma “decisão realmente grande”.

“Eu vou te dizer na cidade de Nova York, há duas coisas diferentes”, disse Arwady. “Uma é que acho que eles abraçaram a ideia do passaporte da vacina um pouco mais do que foi adotado aqui no meio-oeste e em Illinois.” “Trabalhamos com o Departamento de Saúde Pública de Illinois para tornar mais fácil para as pessoas acessarem seus registros de vacinação e para pensar sobre alguns dos trabalhos que estão acontecendo nos bastidores para podermos ter uma maneira mais padronizada para as pessoas ser capaz de mostrar prova de vacinação, por exemplo, porque eu acho que onde você está pensando em fazer algo disso pode ser em um nível maior, você quer ter certeza de que pode ser ativado de uma forma que faça sentido. “

A prefeita de Chicago, Lori Lightfoot, ecoou os comentários de Arwady em uma entrevista individual com a Telemundo na terça-feira, dizendo que, enquanto ela observava para ver como o movimento de Nova York estava indo, “simplesmente não estamos prontos”.

“Tudo o que fazemos, temos que fazer em parceria com as empresas que serão diretamente afetadas. Você sabe, nossos restaurantes, bares e hotéis foram muito afetados pelo fechamento obrigatório do COVID-19”, disse ela. “Não vamos dar nenhum passo em nenhuma direção sem ter uma conversa em cooperação com eles. É interessante que Nova York tenha decidido dar esse passo, com certeza vamos considerá-lo, mas não estamos prontos para dar esse passo. .. Esta é uma etapa muito drástica. ”

Lightfoot e Arwady agradeceram aos muitos restaurantes da cidade que já estão exigindo vacinas e disseram que esperam obter tecnologia melhor para empresas interessadas em tomar medidas semelhantes em breve.