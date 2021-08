Homer Chris Bryant lidera o Giants depois do Mets

lembrar Partida de ontem Entre o San Francisco Giants E New York Mets? Lembre-se de como os Giants saltaram para o topo graças ao ataque de Chris Bryant em casa, em seguida, renunciaram à liderança e imediatamente a recuperaram após o Mets nocautear o jogador principal dominante, em seguida, agarraram-se ao topo, apesar de permitir que as regras funcionassem, para escapar com uma vitória de 3-2?

Sim, esse jogo. Aquela partida que foi também neste jogo, embora com o Metsing menos do que foi na quarta-feira.

Assim como na quarta-feira, os Giants saltaram para o topo graças à corrida em casa de Bryant. Isso, como todos os que Bryant atingiu desde sua camisa dos Giants, tem sido muito legal.

Veremos Bryant fazer isso mais vezes com a camisa dos Giants. É apenas uma questão de saber se “mais vezes” é um número de um ou três dígitos.

Pessoalmente, apoio o último.

Assim como na quarta-feira, os Giants desistiram da liderança, embora desta vez fossem desistir da corrida, não do sinal verde.

Alex Wood foi incrível. Muito legal, mesmo. Mas no sexto inning ele enfrentou algo que muitos atiradores da MLS têm lutado, que foi Pete Alonso eliminando o campo completamente. Não importa se foi um controle deslizante 0-2 que não travou muito. Alonso saltou a uns 447 pés sem cerimônia e o jogo foi fisgado.

Assim como na quarta-feira, o campeão do Mets dominou Homer Bryant. Carlos Carrasco fez 7 corridas, desistiu de apenas 3 rebatidas e não andou. Ele nunca ameaçou os Giants, exceto pela grande mosca de Bryant. Carrasco deu apenas 78 arremessos, embora tenha admitido que está recuperando de uma lesão e pode não ter muita força no braço.

Assim como na quarta-feira, Luis Rojas tirou seu novato e pagou o preço prontamente.

Mike Jastrzymski ficou em oitavo por uma música, Kurt Casale acertou o arremesso e Darren Rove se concentrou no sinal verde.

Tudo foi gravado antes de sair. Assim como na quarta-feira.

Assim como na quarta-feira, o Giants não conseguiu capitalizar em mais corridas. Eles carregaram as bases sem fim e não puderam marcar de novo, embora não tenham sido ajudados por uma das faltas mais perdidas nesta temporada – e há muitos candidatos – quando a bola de quatro estava clara no 3-0 contagem chamou o sucesso.

Estou oficialmente pronto para jogos de robô.

Assim como na quarta-feira, o Giants carregou as regras, convocando o Mets para empatar o jogo ou assumir a liderança. Mas, assim como na quarta-feira, eles trabalharam sua magia discreta com a mão esquerda, desta vez com Jose Alvarez entrando e fazendo sua quadra do intervalo.

E assim como na quarta-feira, eles venceram por 3-2.

Eles varreram o Mets e agora podem marcar 100 vitórias, tendo um histórico de derrotas no resto do caminho.

Eu não recomendo.