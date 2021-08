Helicóptero inovador da NASA vê possível “caminho” para Marte no futuro

O cientista do Perseverance ficou impressionado com as fotografias aéreas do local considerado para exploração do rover.

Pergunte a qualquer explorador espacial e você obterá uma ou duas fotos favoritas de sua missão. Para Ken Farley, Cientista de Projeto da NASASeu rover de perseverança, um de seus favoritos no momento, é uma foto colorida de “South Sitah”, uma área que a equipe de ciência da expedição considerou digna de uma visita. Engenhosidade da agência Marte O helicóptero tirou a foto durante seu décimo segundo e último vôo em 16 de agosto.

Antes do vôo recente do Ingenuity, a maior parte do que a equipe de ciência da persistência sabia sobre a parte sul da feição Seítah vinha de imagens orbitais. Com base nesses dados, eles pensaram que o local pode ser um tesouro de geologia complexa, fornecendo informações que podem desempenhar um papel importante enquanto a equipe de sondagem procura por sinais de vida microbiana antiga e tenta descrever e compreender a geologia da área. A história da região.

Eles usaram as imagens do rover para procurar sinais de rocha sedimentar que pode ter sido depositada na água, afloramentos interessantes que o rover poderia alcançar e rotas seguras que o rover poderia tomar de volta para a área.

“Do ponto de vista científico, essas imagens do sul de Seítah são a criação mais valiosa já obtida”, disse Farley, que trabalha no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Pode ser parte de seu verdadeiro valor Não uma oferta. As camadas sedimentares nas rochas não são facilmente visíveis na imagem e pode haver áreas que são difíceis de negociar com o rover. Há trabalho que nossas equipes científicas e de liderança espacial devem fazer para entender melhor como responder a novos dados. “

A criatividade obteve 10 imagens da área voando ao sul de Sitah e saindo dela a uma altura de 10 metros. A viagem foi uma das O mais complicado A equipe do helicóptero executou até agora – o vôo mais longo até agora (169,5 segundos) com vários pontos de passagem, uma vez que voou de um terreno relativamente indefinido fora do sul de Cittah para um terreno mais variado no interior, então retrocedeu novamente.

“O que esta imagem pode dizer é que não precisamos dirigir para o oeste para obter a melhor diversidade geológica para esta primeira expedição científica”, disse Farley. “Se decidirmos fazer a viagem para South Cittah, temos algumas informações valiosas sobre o que enfrentaremos. E se a decisão for ficar com ‘Artuby Ridge’, a posição atual do rover, economizaremos um tempo valioso. É uma situação em que todos ganham. “

Mars Creativity Helicopter foi construído por Laboratório de propulsão a jato, que também gerencia a atividade de exibição de operações durante sua missão estendida à sede da NASA. É apoiado pelos Departamentos de Ciência, Pesquisa Atmosférica e Tecnologia Espacial da NASA. O Ames Research Center da NASA no Vale do Silício da Califórnia e o Langley Research Center da NASA em Hampton, Virginia, forneceram análises críticas de desempenho de voo e assistência técnica durante o desenvolvimento do Ingenuity. AeroVironment Inc. A Qualcomm e a SolAero também auxiliam no design e nos principais componentes do veículo. A Lockheed Martin Space projetou e fabricou o Mars Helicopter Delivery System.

A astrobiologia é um dos principais objetivos da missão de persistência a Marte, incluindo a busca por sinais de vida microbiana ancestral. O rover caracterizará a geologia do planeta e o clima anterior, abrirá o caminho para a exploração humana do Planeta Vermelho e será a primeira missão a coletar e armazenar rochas e regolitos marcianos.

As missões subsequentes da NASA, em cooperação com a Agência Espacial Européia (ESA), enviarão espaçonaves a Marte para coletar essas amostras seladas da superfície e devolvê-las à Terra para uma análise aprofundada.

A missão Mars 2020 Perseverance é parte da abordagem de exploração Lunar-to-Mars da NASA, que inclui missões Artemis à Lua que ajudarão a se preparar para a exploração humana do Planeta Vermelho.

O Jet Propulsion Laboratory, operado pelo California Institute of Technology administrado pela NASA em Pasadena, Califórnia, construiu e operou as operações do rover.