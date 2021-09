Greg Lakes, marido da estrela de ‘RHOA’, lembra de ser um farol que coletou em meio à tensão

NeNe Leakes“O marido de Greg, Lakes, morreu de câncer de cólon na quarta-feira aos 66 anos – e embora muitas vezes tenha aparecido de maneira controversa”As verdadeiras donas de casa de AtlantaMuitos do círculo da realidade reverenciam o investidor imobiliário como um farol de objetividade.

“Estou profundamente triste com o falecimento de Greg Lakes, um homem maravilhoso,” o produtor executivo da Bravo Television Andy Cohen livros No Twitter ele acompanha as notícias. Eu o chamei de reverendo Lex, brincando, mas na verdade ele era uma voz forte da razão e era altamente respeitado por todos #RHOA Equipe. Envie amor e força para Tweet incorporar E toda a família Leakes. ”

Greg na verdade se casou com NeNe Leakes duas vezes durante sua vida – primeiro em 1997 e novamente em 2013 após o divórcio de 2011. Ele começou a aparecer em “Real Housewives of Atlanta” ao lado de sua esposa em 2008 e continuou a aparecer até 2019. Em 2013, O segundo casamento foi apresentado no Spinoff Show, “I Dream of NeNe: The Wedding”.

Sua horrível luta contra o câncer foi relatada no programa quando ele foi submetido a uma cirurgia em 2018 para remover parte de seu cólon.

Várias ex-estrelas do RHOA NeNe também usaram as redes sociais para homenagear Gregg e falar com o homem que o foi, incluindo seu inimigo frequente, Kim Zolciak Biermann, cuja rivalidade com NeNe apareceu em reality shows e no domínio público.

“Sempre a voz da razão”, ela escreveu em uma das fotos que compartilhou em sua história no Instagram. “Enviando a você todo o meu amor para os neneleakes e sua família.” Zolciak Biermann também compartilhou outra foto de Greg ao lado de seu marido, Croy Biermann.

Cynthia Bailey escreveu em seu Instagram Story, “Heartbroken on the death of @greggleakes. Orando pelos neneleakes e sua família.”

“Meus pensamentos e orações estão com a família Leakes durante este tempo de perda. Greg Leakes era um espírito tão gentil e gentil e muitos farão saudades. Espero que a família encontre paz e conforto durante este momento difícil”, Shereé Whitfield adicionado no Twitter.

A estrela de Real Housewives of New Jersey, Teresa Giudice, escreveu: “Sinto muito por sua perda, meu coração está com você e toda a sua família. Envie seu amor. Descanse em paz Greg”, enquanto seu ex-marido, Joe Giudice comentou a postagem de sua ex-mulher, escrevendo: “Minhas condolências a você e sua família”.

Franchise Alum Dina Manzo acrescentou: “Muito triste. Ele era um homem tão bom. Envie uma oração de cura a @neneleakes.”

Greg voltou para casa em segurança cercado por sua família, um amigo de longa data da família, Ernest Dukes, confirmou à Fox News.

A lembrança dos duques afirmava que “hoje a família Lex está sofrendo profundamente e com o coração partido”. “Depois de uma longa batalha contra o câncer, Greg Lakes faleceu pacificamente em sua casa, cercado por todos os seus filhos, seus entes queridos e sua esposa, Nene Lakes.”

“Pedimos a vocês que orem por paz e força para suas famílias e que permitam que sofram em particular durante este momento tão difícil”, acrescenta a nota.