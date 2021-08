Goran Dragic pede desculpas pelos comentários sobre o comércio com aves de rapina

Armador veterano Goran Dragic, que foi negociado de esquentar para mim pássaros selvagens No Kyle Lowry Assinando e negociando o acordo da semana passada, ele se desculpou na segunda-feira pelos comentários que fez em sua Eslovênia natal sobre o comércio, escreve Michael Grange da Sportsnet.ca.

clipe de volta no Twitter Na segunda-feira, Dragic estava falando com jornalistas eslovenos com comentários em inglês, “Toronto não é meu destino preferido. Tenho ambições maiores. “ Embora houvesse alguma incerteza sobre se Talvez algo esteja faltando na traduçãoDragic não afirmou ter citado incorretamente. No entanto, ele disse a Grange que o contexto da citação está faltando.

“Eu estava no centro da cidade e os repórteres estavam lá e me perguntaram sobre Toronto e foi basicamente tirado do contexto”, Disse Dragic. “Eu disse a eles que tinha sete anos em Miami e que este seria meu destino favorito porque minha família está lá e tudo mais, não Toronto.”

Dragic, que estava com um contrato de $ 19,5 milhões expirando, sempre foi esperado para fazer parte do retorno dos Raptors a Lowry depois que o Heat fez sua escolha de equipe, mas tem havido especulação durante a maior parte da semana passada de que ele poderia passar para o terceiro equipe. a Mavericks Era freqüentemente mencionado como um destino potencial, visto que Dallas estava procurando por um guarda na agência livre, e juntar-se aos Mavs daria a Dragic a chance de se juntar a seu companheiro de equipe esloveno. Luka Doncic.

Dragic ainda pode ser transferido para o Mavs ou outro time em algum momento, mas nenhum acordo parece iminente, e ele disse a Grange que está pronto para passar a temporada de 2021/22 em Toronto.

“Minha mensagem, basicamente, para todos os fãs de Toronto, é que eu gostaria de me desculpar”, Disse Dragic. “Não saiu da maneira certa. Eu sei que eles amam seu time, eles deveriam se orgulhar disso, é uma das melhores organizações da NBA. Eles já ganharam um campeonato e eu não, então Eu disse que não era apropriado.

“… Eu sempre fui um profissional. Você poderia perguntar a um grupo de pessoas. Em qualquer lugar que eu jogasse, onde quer que eu tocasse, eu seria um profissional e faria meu trabalho”, Ele completou. “Eu amo basquete, adoro jogar e vou dar 100% onde quer que jogue. Agora estou (com) Toronto e isso é o que mais devo pensar.”

Ele foi questionado durante uma aparição no 590 The Fan em Toronto sobre Dragic, o gerente geral do Raptors Bobby Webster Ele avisou que os comentários do homem de 35 anos foram traduzidos para o inglês e que ele queria “entender direito” da base para entender o que ele quis dizer, escreveu Grange. Webster também enfatizou que os Raptors não são uma equipe de reconstrução que busca eliminar os veteranos.

“Sentimos que seremos competitivos, temos um núcleo – como falamos – que já existe há algum tempo e também venceu no mais alto nível”. Webster disse. “Então, acho que vamos dar um tempo aqui só para ver como ele (Dragic) vai se encaixar e se ele gosta ou não daqui. Acho que ele é um profissional e tem estado por aí muito e, obviamente, tem o direito de desejar para aproveitar ao máximo seus anos enquanto sua carreira vem aqui … Então eu não acho que seja de forma alguma desprezível ou algo parecido. “

Lori era assinar e trocar Oficialmente concluído Na sexta-feira, ele não pode mais ser expandido para uma terceira equipe, mas Dragic pode ser transferido para uma terceira equipe imediatamente, desde que ele não seja agrupado com outro jogador na negociação.