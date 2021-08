GM está recolhendo todos os parafusos Chevy devido a riscos de incêndio, diz que os proprietários devem ficar de fora e limitar a cobrança

Grand Rapids A General Motors está fazendo o recall de todos os veículos elétricos Chevrolet Bolt vendidos em todo o mundo para consertar um problema de bateria que poderia causar incêndios, ampliando o recall anterior. No mês passado, a empresa informou aos proprietários de carros 2017-2019 de Estacione ao ar livre e não carregue durante a noite Depois que dois veículos que foram reparados no recall anterior pegaram fogo.

O recall e outros levantam questões sobre as baterias de íon-lítio, que agora são usadas em quase todos os veículos elétricos. Ford, BMW e Hyundai fizeram recalls de baterias recentemente. O presidente Joe Biden vai precisar carro eletrico Alcançar a meta de reduzir as emissões de gases de efeito estufa pela metade de 2030 como parte de um esforço mais amplo de combate às mudanças climáticas.

O recall da GM anunciado na sexta-feira adiciona cerca de 73.000 parafusos do modelo 2019 a 2022 a um recall anterior de 69.000 parafusos mais antigos. A GM disse que, em casos raros, existem dois defeitos de fabricação nas baterias que podem causar incêndios.



A montadora com sede em Detroit disse que vai substituir os módulos de bateria em todos os veículos. Em versões anteriores, todos os cinco módulos serão substituídos.

O último recall custará à empresa cerca de US $ 1 bilhão, elevando o custo total do recall da bateria Bolt para US $ 1,8 bilhão.

A GM disse que os proprietários devem limitar o carregamento a 90% da capacidade da bateria. Os parafusos, incluindo um SUV novo, também devem ser mantidos ao ar livre até que as unidades sejam substituídas.

O recall original foi atribuído a um defeito de fabricação em uma fábrica sul-coreana operada pela LG Chemical Solution, fornecedora de baterias da General Motors. Mas a empresa disse que uma investigação mostrou que os defeitos são possíveis em baterias feitas em outros locais. A maioria das baterias Bolt mais recentes são fabricadas na fábrica da LG em Holland, Michigan.

A GM divulgou seu primeiro recall de Bolt em novembro, após receber relatos de cinco deles pegando fogo. Duas pessoas sofreram inalação de fumaça e uma casa pegou fogo.

A princípio, a empresa não sabia o que estava causando o problema, mas decidiu que as baterias que pegaram fogo estavam quase totalmente carregadas. Os incêndios remontam ao que ela chamou de defeito de fabricação raro nos módulos de bateria. Isso poderia causar um curto na masmorra, o que poderia resultar em um incêndio.

A GM disse que começou a investigar seu último parafuso depois que um modelo de 2019 que não estava incluído no recall anterior pegou fogo algumas semanas atrás em Chandler, Arizona. Isso levantou preocupações sobre os parafusos mais recentes.

O incêndio elevou o número total de incêndios de Bolt para 10, disse o porta-voz da empresa Dan Flores.

A GM diz que está trabalhando com a LG para aumentar a produção de baterias. A empresa diz que os proprietários serão notificados para levar seus veículos às concessionárias assim que as peças estiverem prontas.

Flores disse que não tem certeza de quando isso acontecerá.

Flores disse que a empresa disse que não iria produzir ou vender mais parafusos até que estivesse satisfeita em resolver os problemas com as baterias da LG.

“Nosso foco em segurança e fazer a coisa certa para nossos clientes orienta todas as decisões que tomamos na GM”, disse Doug Parks, chefe de desenvolvimento de produtos da GM, em um comunicado.

A empresa disse que as baterias com as novas unidades virão com garantia de oito anos e 160 km (100.000 milhas). A GM substituirá todas as cinco unidades de bateria nos parafusos de 2017 a 2019. As unidades defeituosas serão substituídas em modelos mais novos.

A GM disse que continuará a pagar a LG.

Os parafusos são apenas uma pequena fração das vendas totais da GM nos Estados Unidos, que se aproxima de 3 milhões de veículos em um ano típico. Mas é o primeiro a lançar modelos elétricos ambiciosos enquanto a General Motors tenta cumprir a meta de vender apenas carros elétricos de passageiros até 2035.

Outros fabricantes de automóveis Ele também anuncia modelos elétricos adicionais em todo o mundo para reduzir a poluição e atender aos mais rígidos padrões de economia de combustível do governo.

As ações da General Motors caíram cerca de 2% no período de negociações depois que o recall foi anunciado.