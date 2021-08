Garotas de Diddy assassinadas no desfile de moda Dolce & Gabbana

Festa do Oscar da Vanity Fair 2018, hospedada por Radhika Jones – chegadas

Com o mês de agosto chegando ao fim, celebridades e fashionistas se preparam para o maior mês da moda: setembro. E embora faltem alguns dias para o novo mês, Dolce & Gabbana já começou com alarde a época mais elegante do ano.

Toda, (29 de agosto), a loja de moda de luxo italiana, hospedou um desfile repleto de estrelas em sua Itália natal, atraindo muitas celebridades como Saweetie, Normani, Ciara e J.Lo, que chegaram ao auge do Alto Moda. Evento de moda para barcos. E enquanto o evento estava lotado com artistas que já conhecemos e amamos, foram as filhas de Diddy, D’Lila Star, Jessie James e Chance Combs, que roubaram o show e fizeram todo mundo falar!

Não apenas as adolescentes estavam entre os participantes do desfile de moda, mas cada uma delas fez sua estreia na alta costura enquanto desfilavam nas passarelas e arrasava em todos os looks Dolce & Gabanna. As filhas gêmeas de Diddy eram parecidas com D’Lila em um vestido de renda azul e branco, e sua irmã Jesse em um vestido de renda preto e rosa. Chance também combinou com suas irmãs enquanto ela usava um vestido todo preto brilhante com um laço vermelho amarrado na cintura. Todas as três garotas Combs estavam sorridentes enquanto nos deram suas melhores modelos caminhando no desfile de moda no tapete vermelho, dirigindo nomes como mamãe Dellila e Jesse, a falecida Kim Porter.

Confira alguns dos looks abaixo.

Claro, o orgulhoso pai Diddy está sorrindo e fazendo fila na primeira fila para a grande noite de suas filhas. Ele teve um vislumbre de futuras supermodelos antes de sua estreia na grande passarela e capturou fotos de solteiros impressionantes de cada uma das mulheres fazendo seu caminho pela passarela. Em uma colagem postada no Instagram, o pai de 51 anos escreveu: “Palavras não podem explicar. Amor.

E ele mostrou suas lindas filhas.

Mal podemos esperar para ver o que os pentes femininos nos reservam!

