Ganhos de Coinbase (COIN) no 2º trimestre de 2021

As telas exibem banners da Coinbase durante a oferta pública inicial (IPO) da empresa no site do mercado Nasdaq em 14 de abril de 2021 na cidade de Nova York.

Peça da Rainha As ações subiram até 2,1% nas negociações estendidas na terça-feira, após a divulgação da receita do segundo trimestre O que foi mais forte do que os analistas esperavam.

Aqui está como a maior bolsa de criptomoedas dos EUA está se saindo em relação às previsões de acordo com as estimativas da Refinitiv:

Receitas: $ 2,23 bilhões contra $ 1,78 bilhão previsto

$ 2,23 bilhões contra $ 1,78 bilhão previsto ganhos: $ 3,45 por ação, ajustado, que exclui a compensação de capital para os $ 2,33 esperados

O lucro líquido da empresa no primeiro trimestre foi de US $ 1,6 bilhão, um aumento de quase 4.900% em relação ao ano anterior, após uma extensão volátil no comércio de criptomoedas.

O destino da Coinbase está ligado ao desempenho de ativos digitais como Bitcoin. A empresa gerou US $ 2,0 bilhões em receita líquida, incluindo US $ 1,9 bilhão em receita de transações e mais de US $ 100 milhões em receita de assinatura e serviço. Os preços do Bitcoin caíram cerca de 41% durante o trimestre.

O número de usuários transacionados mensalmente cresceu para 8,8 milhões, um aumento de 44% em relação ao trimestre anterior, enquanto o volume de negócios aumentou 38% para US $ 462 bilhões em relação ao trimestre anterior.

A empresa afirmou que o volume total de negociação se diversificou além do bitcoin para criado e outros ativos criptográficos. Quase 24% do volume total de negócios da empresa no trimestre foi concentrado em bitcoin, ante 39% no primeiro trimestre.

Embora a empresa não tenha fornecido nenhuma orientação oficial, disse que o volume de negócios será menor no terceiro trimestre do que no segundo. Para o ano todo, analistas ouvidos pela Refinitiv esperam US $ 7,76 por ação e receita de US $ 6,29 bilhões.

Durante a lista ao vivo de abril, Coinbase abre com US $ 381 por ação Foi brevemente apreciado em Tanto quanto $ 100 bilhõesUm evento marcante na indústria de criptomoedas.

Excluindo o movimento após o expediente, o estoque da Coinbase caiu cerca de 29% desde então Listagem direta da empresa Em 14 de abril, enquanto Nasdaq É um aumento de cerca de 20% no mesmo período.