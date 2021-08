Futuros Dow: Rally do mercado mostra ampla força, rally da Amazon confirmado; Shopify, Palantir perto de compras

Os futuros da Dow abrirão no domingo à noite, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. As ações da AFRM dispararam na sexta-feira à noite com a nova aliança da empresa de pagamento com Amazon.com (AMZN), como o boom da opção online “compre agora, pague depois”. O concorrente da Tesla, Li Auto, anunciou na segunda-feira.







A recuperação do mercado de ações teve uma semana forte, atingindo altas recordes, mesmo com o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dizendo que a redução dos títulos provavelmente começará em breve.

Shopify (uma loja), Coeficiente Idexx (IDXX), DocuSign (DOCU), Explodir, Explodir (Explodir, Explodir) E Palantir. Técnicas (PLTR) perto dos pontos de venda.

Affirm-Amazon Alliance

Amazon coopera com Colecionáveis ​​confirmados (AFRM) para oferecer a opção de parcelamento na finalização da compra. Já confirmei um relacionamento com Walmart (WMT) e muitos outros sites. No entanto, as ações da AFRM subiram 36% na sexta-feira à noite em negociações ativas com base nas notícias, depois de subir 50% ou mais em um ponto. O estoque da AMZN mudou pouco.

As ações da AFRM, que foram a público em janeiro, caíram desde o pico de fevereiro. Mas já subiu 20% neste mês, em grande parte devido às notícias Campo (hortelã) O australiano comprará “compre agora, pague depois” depois de pagar por US $ 29 bilhões. As ações da SQ subiram no início de agosto para registrar altas de transações AfterPay e ganhos sólidos, mas caíram para a seqüência de 10 semanas. As ações da Square podem apresentar uma entrada sólida com bons ganhos na próxima semana, recuperando-se da seqüência de mais 10 semanas e saindo de uma tendência de baixa.

Ganhos devidos do Li Auto

Tesla (TSLA) Concorrência Lee Otto (NoRelatórios de ganhos antes da abertura de segunda-feira. Espere vendas em agosto na próxima semana da rival Li Auto e China EV Novo (NIO), Exping (XPEV), BYD Company (eu vou) As ações da Li e da Xpeng não estão evitando a entrada antecipada em consolidações curtas, enquanto as ações da BYD têm uma alça alternativa na consolidação longa. As ações da Nio estão com tendência de queda.

As vendas e exportações da Tesla China em agosto seguirão logo em seguida. As ações da Tesla subiram 4,65% para 711,92 na semana passada, fechando em um ponto de compra forte em 730.

Ações DOCU, Tesla, Square e Snap estão instaladas e funcionando IBD Leaderboard. Estoque e LOJA da DocuSign em ação SwingTrader. Coloque estoque defeito 50. Estoque IDXX ativado Líderes de longo prazo do IBD. Idexx Labs também foi na sexta-feira Estoque IBD hoje.

O vídeo incorporado é a análise deste artigo para o estoque da Shopify, Idexx Labs e CrowdStrike (CRWD), além de revisar a forte recuperação do mercado na semana passada.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do índice Dow Jones abrirão às 18 horas, horário do leste dos EUA, no domingo. Bem como contratos futuros para o S&P 500 e o Nasdaq 100.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

Notícias do coronavírus

O número de casos de coronavírus em todo o mundo atingiu 216,20 milhões. O número de mortes de Covid-19 ultrapassou 4,49 milhões.

O número de casos de coronavírus nos Estados Unidos atingiu 39,54 milhões, com o número de mortos ultrapassando 653.000.

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações teve uma semana sólida, terminando em alta, com o S&P 500 e o Nasdaq em níveis recordes.

O Dow Jones Industrial Average subiu quase 1% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 1,5%. O Nasdaq Composite Index subiu 2,8%. Russell 2000 saltou 5%.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 5 pontos base para 1,31% na semana passada, mas caiu 3 pontos base na sexta-feira.

Entre o Melhores ETFs, The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(saltou 6% na semana passada, durante o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)ajuste) saltou 4,1%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) aumentou 3,6%, com participações de componentes Snap e DocuSign notáveis. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) em 6,1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) saltou 7,7% e os ETFs globais dos EUA X para desenvolvimento de infraestrutura (berço) aumentou 3,45%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) recuperou 7,8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) em 3,2%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE(Até 7,45% e o ETF de seleção financeira SPDR)XLF) terminou 3% acima.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) aumentou 5,3%, ultrapassando os 50 dias de sexta-feira, mas ainda abaixo da média de 200 dias. ARK Genomics ETF (ARKG) subiu 6,5%, abaixo dos dois principais níveis.

5 principais ações chinesas para assistir

Estoque Shopify

As ações da Shopify – após semanas de movimento instável – encontraram suporte na linha de 50 dias, subindo 5,6% para 1531,42 na semana passada. A forte recuperação proporcionará uma oportunidade de compra acima da alta da semana passada de 1.562. A loja agora tem estoque base plana Com 1.650,10 pontos de compra, de acordo com Análise MarketSmith no gráfico semanal.

Idexx Stock

As ações da Idexx caíram para a seqüência de 50 dias / 10 semanas e caíram 2% na semana passada, para 668,27. Como um líder de longo prazo, uma recuperação na sequência de 10 semanas seria um bom lugar para começar uma posição. Use a alta de sexta-feira de 681,25 como um arquivo ponto de compra. Enquanto isso, o Idexx Labs agora tem um fundo plano com a entrada 707.05.

pegar ações

As ações instantâneas subiram 3,8% na segunda-feira passada, mas subiram 0,6% para 73,18 na semana. É apenas 3% a mais do que a seqüência de 10 semanas. Um movimento acima da alta de quinta-feira de 74,95 proporcionaria uma entrada antecipada. O estoque instantâneo também tem uma base plana em 79,28 pontos de compra. Ele não aparecerá no MarketSmith Pattern Recognition no dia de reversão em 10 de agosto.

Blantyre Stock

O estoque PLTR tem uma base inferior, A copo com alça Um padrão que vale 26,04 pontos de compra. As ações subiram 7,1% para 25,71 na semana passada, tocando brevemente em 26,09. Palantir estoque identificador formado logo acima das médias móveis de 200 e 50 dias.

Tempo de comercialização com a estratégia de mercado de ETF do IBD

DocuSign Stock

As ações do DOCU saltaram 5,2% na semana passada para 300,76, recuperando-se de suas linhas de 50 dias e 10 semanas e recuperando 290,33 pontos de compra. 3% acima da linha de 10 semanas e em uma faixa de compra, o estoque DOCU ainda é viável. O estoque DocuSign também tem um fundo plano com 310,61. Tal como acontece com o estoque Snap, apenas ignore o dia de reversão de 10 de agosto no gráfico de ações DOCU.

No entanto, os investidores provavelmente vão adiar a compra de ações do DOCU até depois dos lucros na terça-feira à noite.

Análise de aumento de mercado

A recuperação do mercado teve uma semana forte e continuou a se recuperar desde o final da semana anterior. O índice Nasdaq e Standard & Poor’s 500 atingiu níveis recordes. O índice Russell 2000 recuperou o período de 50 dias e ultrapassou os níveis de curto prazo, o que é um sinal positivo da amplitude do mercado.

O volume não era enorme, mas a negociação costuma ser importante no final do verão.

O presidente do Fed, Jerome Powell, apoiou as compras de títulos subprime a partir deste ano, com vários funcionários do Fed apoiando uma decisão formal na reunião do Fed em setembro. Powell foi muito cuidadoso em ir lentamente em direção a uma retração gradual, fornecendo muitos avisos antecipados para evitar um “ataque de raiva” dos mercados financeiros. Isso funciona até agora, com ações e títulos subindo na sexta-feira.

Várias ações de primeira linha estouraram ou emitiram sinais de compra nos últimos dias. O recuo modesto recente e o movimento lateral mais amplo nos últimos dois meses ajudaram as principais ações a criar bases e encontrar suporte de alta. Embora os programas de segurança e alguns vencedores de ganhos no varejo tenham sido os grandes ganhadores na semana passada, as jogadas nos setores de siderurgia, finanças, indústria e habitação parecem fortes.

O Nasdaq ainda não está perto de parecer esticado, sugerindo que há mais espaço para funcionar.

Por que simplificar esta ferramenta IBD queimadoa sala de aula estoque superior

O que você está fazendo agora

Os últimos dias deveriam trazer ganhos sólidos para os investidores, tanto de posições existentes quanto de novas aquisições. Embora muitas ações tenham ampliado seus ganhos ou se recuperado na sexta-feira, não havia muitas oportunidades de compra hoje. Isso é bom. A maior parte do dinheiro é levantada sentando-se.

Definitivamente, é hora de trabalhar em suas listas de observação e procurar ações que estão sendo criadas, incluindo Shopify, Snap e Palantir. Tente identificar as primeiras entradas. É pelo menos uma boa maneira de começar uma posição.

Você pode adicionar exposição nas últimas sessões. Você continua aumentando a exposição? É um rali infalível no mercado de ações, mas não é uma força estrondosa e imparável. Em última análise, sua exposição depende de seu nível atual e tolerância ao risco. Embora um investimento total ou de margem possa gerar ganhos significativos, as perdas podem ser rápidas e violentas. Se você vai “pegar o acelerador”, esteja preparado para pisar no freio rapidamente também.

Uma forma de liberar capital para novas compras é obter lucros parciais ou reduzir alguns dos retardatários. Se a ação subiu nas últimas semanas, duas ou três semanas, você pode considerar manter uma parte desses ganhos. Cortar os retardatários, ao contrário dos perdedores, é difícil com muita rotação de setor. Uma ação que está se movimentando lateralmente há duas semanas pode começar a se mover repentinamente se o setor voltar a seu favor.

está lendo A grande imagem Todos os dias para acompanhar as tendências do mercado, ações e setores líderes.

Siga Ed Carson no Twitter em Tweet incorporar Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

