Futuros do Dow Jones: Por que a recuperação do mercado está tão forte? Tesla mantém ponto de compra apesar das más notícias

Negação Tesla (TSLA) compra manchetes devido à expansão das investigações de acidentes e atrasos de produtos, mas as ações da Tesla se mantêm ponto de compra Sexta-feira.

PayPal (PYPL), Amazon.com (AMZN), Lululemon Athletica (lulu), nike (a partir de) E Materiais aplicados (AMAT) todos encontram suporte perto das médias móveis de 50 dias, o que apresenta potenciais oportunidades de compra.

Ações da Tesla e PayPal estão funcionando IBD Leaderboard. O estoque do PayPal também está funcionando Líderes de longo prazo do IBD.

O vídeo incluído neste artigo analisa DocuSign (DOCU), Ações do PayPal e da Lululemon.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros do Dow Jones abrem no domingo às 18h, horário do leste dos EUA, junto com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Os futuros da Dow serão negociados normalmente na noite de domingo e segunda-feira, mas as bolsas de valores dos EUA estarão fechadas em 6 de setembro para o feriado do Dia do Trabalho.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzem em circulação real na próxima sessão regular Mercado de ações Período.

Notícias do coronavírus

O número de casos de coronavírus em todo o mundo atingiu 220,83 milhões. O número de mortes de Covid-19 excedeu 4,57 milhões.

O número de casos de coronavírus nos Estados Unidos chegou a 40,70 milhões, com o número de mortos ultrapassando 664 mil.

aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações teve outra semana positiva, embora os principais indicadores tenham sido tecnicamente mistos.

O Dow Jones Industrial Average caiu 0,2% na semana passada negociação no mercado de ações. O S&P 500 subiu 0,6%. O Nasdaq Composite subiu 1,5% após um salto de 2,8% na semana anterior. A pequena capitalização Russell 2000 está com alta de 0,7%, após alta de pouco mais de 5% na semana anterior.

Mas foi entre as ações em desenvolvimento que o mercado realmente brilhou. The Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) subiu 5,4% para um recorde, libertando-se de uma longa consolidação depois de atingir quase 6% na semana anterior. O inovador IBD Breakout Opportunities ETF (ajuste) ganhou 1,7% na semana passada.

iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) avançam 1%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) subiu 0,5%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) até 2,5% e ARK Genomics ETFs (ARKG) 2,8%. ARKK ultrapassou as linhas de 50 e 200 dias, enquanto ARKG recuperou 50 dias. As ações da Tesla são as ações número um do ETF ARK Invest.

Outros setores foram geralmente baixos.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) obteve um ganho de 0,3%, embora muitas siderúrgicas tenham passado por semanas difíceis. Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura Global X EUA (berço) caiu 1,7%. Fundação US Global Gates (ETF)Aviões) afundou 2,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) diminuiu 0,4%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) caiu 1,4% e o Financial Select SPDR ETF (XLF) 2,3%

5 principais ações chinesas para assistir

Atrasos do Tesla Cybertruck, sensores do piloto automático

Elon Musk, CEO da Tesla Foi confirmado na semana passada que o tão aguardado roadster será adiado até pelo menos 2023. Na quinta à noite, Musk teria dito que o Tesla Cybertruck não seria lançado até o final de 2022, com o volume de produção apenas no final de 2023. Esses atrasos sugerem fortemente que 4.680 células de bateria também não estarão prontas por pelo menos um ano. As baterias 4680, supondo que cumpram as promessas de Musk, são essenciais para tornar os veículos Roadster, Cybertruck e Semi viáveis.

Portanto, em 2022, a Tesla terá duas novas fábricas, mas nenhum novo produto ou novos grandes mercados. Isso também significa que o Cybertruck entrará no mercado após o Rivian R1T, GM Hummer e Ford F-150 Lightning.

Enquanto isso, a Tesla Sensors expandiu seu piloto automático. A Administração Nacional de Segurança de Tráfego Rodoviário emitiu uma carta para Tesla, solicitando uma abundância de dados como parte de sua investigação sobre a colisão de 12 pilotos automáticos Tesla em carros de primeiros socorros estacionados na estrada. Os reguladores de segurança também vão investigar o acidente da Tesla em Nova York que matou uma pessoa trocando um pneu.

Tesla Stock

Então, Tesla Inc. Uma estrada acidentada. Mas o estoque da Tesla? As ações subiram 3%, para 733,57, um pouco acima de 730 pontos de compra. As ações da Tesla passaram para o território de compra na segunda-feira, com um ganho de 2,7%. Após a notícia do atraso do Cybertruck, as ações da TSLA caíram abaixo do nível 730, atingindo 724,20 no dia, mas subiram 0,2% depois que Cathy Wood da ARK Invest reiterou seu preço-alvo de $ 3.000.

Em uma escala mais ampla, as ações da Tesla encontraram suporte na alta de 200 dias desde meados de maio. Embora não seja um líder de mercado no momento, superou ligeiramente o desempenho do S&P 500 nos últimos meses.

Amazonas

As ações da Amazon subiram 3,8 por cento para 3.478,05 na semana passada, depois de subir 4,7 por cento na semana anterior. As ações da AMZN agora recuperaram a seqüência de 50 dias, com o lado direito construindo uma nova base com 3.773,18 pontos de compra, de acordo com Análise MarketSmith. A gama de estoque foi restringida pelo menos no ano passado.

Um salto fora da linha de 50 dias fornecerá uma oportunidade de compra, usando a alta de quarta-feira em 3.527 como uma entrada.

Inventário de Materiais Aplicados

O estoque da Applied Materials caiu 0,5% na semana passada para 135,83, mas subiu 1% na sexta-feira para terminar a semana ligeiramente acima da linha de 50 dias. Isso também é seguido por um aumento de 7,35% na semana anterior. Um salto da linha de 50 dias deve fornecer uma entrada antecipada para o estoque AMAT, usando um pequeno topo de consolidação semelhante a uma alça em 137,89 como uma entrada.

As ações da Applied Materials estavam flertando com pontos de compra no início de agosto, mas se esgotaram fortemente depois que as preocupações com a demanda por chips de memória afetaram as jogadas de semicondutores expostos da memória.

Fabricantes de equipamentos de chip L pesquisa (LRCX) E entrada (ENTG) também mostra padrões semelhantes ao gráfico de ações AMAT.

PayPal Share

As ações do PayPal se recuperaram após resultados mistos no final de julho, subindo 3,9% para 289,13 na semana passada, recuperando a seqüência de 50 dias. PYPL formou um novo estoque base plana Com 310,26 pontos de compra. Uma forte mudança dos níveis atuais pode oferecer uma entrada antecipada ou um bom lugar para começar ou adicionar uma posição como um líder de longo prazo. Os investidores podem usar 292,65, a alta de terça-feira, como ponto de entrada.

Lululemon de estoque

As ações da LULU tiveram uma semana difícil, caindo 4,35% para 388,83, fechando logo abaixo das linhas de 50 dias e 10 semanas. A reversão veio de altas recordes em alto volume, o que não é um bom sinal. Muitos varejistas têm enfrentado dificuldades ultimamente, com o renascimento da Covid cobrando seu preço. Um salto fora da linha de 50 dias pode fornecer uma entrada – mas os investidores devem esperar até depois dos lucros da noite de quarta-feira.

Nike Stock

As ações da Nike caíram para a linha de 50 dias após uma enorme lacuna de lucros em 25 de junho e fortes ganhos no início de agosto. As ações caíram 2,6 por cento, para 163,29. Este foi o quarto declínio semanal consecutivo para as ações da NKE, mas o declínio veio em volumes de negociação mais leves.

As ações da Nike podem movimentar-se com os ganhos da Lululemon, embora ela não tenha interagido muito com varejistas ou fabricantes de roupas, calçados ou artigos esportivos. Os ganhos da Nike devem ser pagos no final deste mês.

Análise de aumento de mercado

A recuperação do mercado viu outra semana forte, com a Apple, ações de crescimento e ações menores liderando o caminho. Muitos dos ganhos na segunda-feira vieram com a ascensão da Apple. Mas as ações de crescimento permaneceram fortes durante toda a semana. O Russell 2000 teve outra semana forte, com a amplitude do mercado mostrando uma melhora acentuada. O índice Dow Jones caiu ligeiramente.

O verdadeiro poder estava no crescimento dos estoques. O índice FFTY obteve dois fortes ganhos consecutivos para recordes após meses de movimentos instáveis. Para os investidores em crescimento, os últimos meses testemunharam muitos altos e baixos, com as ações atraindo e balançando os investidores.

Não apenas as ações de crescimento estão a seu favor, mas a tendência continua por mais de duas semanas, o que na verdade aponta para algo para 2021.

Pense em uma alta do mercado de ações como um pedaço de pão. Os saltos de Rally não são muito divertidos. Escolher o fundo e o topo do mercado é basicamente impossível, então você tem que fazer seu próprio pão com o resto do pão.

Se o mercado mais amplo ou setor específico tiver tendência de alta apenas por alguns dias e você não obtiver todos esses ganhos, será muito difícil progredir. Mas a corrida constante, mesmo por duas semanas, torna tudo muito mais fácil. É a diferença entre ter um pedaço de pão entre os dois saltos ou várias fatias.

O que você está fazendo agora

As ações de crescimento estavam ótimas. Esperançosamente, os investidores aumentarão a exposição a nomes de tecnologia e crescimento nas últimas duas semanas ou mais. Muitas dessas ações estão agora estendidas, embora muitos nomes como PayPal, Amazon ou AMAT estejam tentando se recuperar das sequências de 50 dias. As ações da Tesla ainda estão em um ponto de compra.

Não seria surpresa se as ações de crescimento em geral tivessem estagnado por um tempo. Portanto, fique de olho na habitação, jogos financeiros e bens pairando perto dos pontos de venda. Procure por entradas antecipadas para se proteger de quedas setoriais ou de mercado.

Reveja seu portfólio. Você tem inadimplentes pesando em suas carteiras de investimento? Você obtém algum lucro com os novos vencedores ou os deixa cavalgar?

está lendo A grande imagem Todos os dias para acompanhar as tendências do mercado, ações e setores líderes.

Siga Ed Carson no Twitter em Tweet incorporar Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

