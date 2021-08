Futuros de ações sobem para crescer em níveis recordes

Os futuros de ações apontaram para uma abertura em alta na manhã de quinta-feira, após outra sessão recorde, com os investidores levando em consideração um relatório de que as pressões inflacionárias haviam sido contidas e considerando a possibilidade de aumento nos gastos do governo em infraestrutura.

Os futuros do S&P 500 foram ligeiramente mais altos. Tanto o principal índice de ações quanto o índice Dow Jones subiram para níveis recordes intradiários e fecharam pela segunda sessão consecutiva na quarta-feira. Os contratos também subiram no Nasdaq, já que o índice parece encerrar uma seqüência de perdas de dois dias.

Uma das últimas fontes de combustível para as ações veio depois que o índice mensal de preços ao consumidor do Departamento do Trabalho mostrou que os preços subiram em linha com as expectativas em julho, subindo 0,5% no mês a mês para desacelerar em relação aos ganhos de junho. Os preços de carros e caminhões usados ​​e passagens aéreas diminuíram significativamente, confirmando que Pressões inflacionárias moderadas à medida que a recuperação econômica amadurece Uma onda inicial de demanda reprimida do consumidor foi desencadeada.

“Ainda estamos com níveis de inflação muito altos neste país e o debate continua sobre se veremos uma queda em direção a níveis significativamente mais baixos de inflação ou se permaneceremos em níveis estáveis ​​muito mais altos do que os previstos pelo Fed e aqueles envolvido no mercado de estudo, Mark Luchini, estrategista-chefe de investimentos da Janie Montgomery Scott, disse ao Yahoo Finance. “No entanto, nesse ínterim, também sugere que podemos ter visto o pico neste ciclo de inflação … que pode ser um indicação de que o que os investidores do Banco do Federal Reserve, que esse pico inflacionário será temporário, vai se transformar em frutos. ”

Enquanto isso, a aprovação anterior pelo Senado dos Estados Unidos de uma lei de infraestrutura de US $ 1 trilhão aumentou os estoques cíclicos, como indústrias e materiais, uma vez que essas empresas se beneficiarão diretamente do aumento dos gastos do governo em estruturas físicas. A câmara também votou a aprovação de uma estrutura para uma resolução orçamentária de US $ 3,5 trilhões que abordaria um conjunto mais amplo de iniciativas de saúde, creche, educação e mudança climática centrais para as metas do governo Biden.

A história continua

Com os mercados de ações dos EUA atingindo níveis recordes, muitos investidores estão esperando pelo próximo catalisador para ativos de risco, especialmente devido à força recente dos dados econômicos e dos resultados de ganhos do segundo trimestre entre as principais empresas. Vários especialistas sugeriram que uma desaceleração tanto no crescimento econômico quanto no crescimento dos lucros em uma série de pontos-chave de dados provavelmente avançará, uma vez que picos foram estabelecidos nessas áreas.

“Talvez resumir [the backdrop now] Em uma palavra, “desaceleração”, disse Omar Acilar, diretor de investimentos para ações passivas e estratégias de múltiplos ativos da Charles Schwab Investment Management, ao Yahoo Finance. “Se você pensar em todos os dados que obtivemos nas últimas semanas, tudo aponta para uma desaceleração de todos os tipos. A economia está desacelerando, o crescimento dos lucros está diminuindo. E a taxa de inflação que acabamos de ver esta manhã está diminuindo também. O pico na maioria desses indicadores é que estamos avançando, continuaremos a ver uma desaceleração na maioria dessas coisas. ”

“Obviamente, este é um sinal misto para o mercado”, acrescentou. “O mercado parece ter entendido bem, principalmente acreditando que isso confirma a visão dos dirigentes do Fed de que a inflação será temporária e, portanto, a possibilidade de essas taxas permanecerem baixas e o programa de redução gradual a partir do final deste ano ou início do próximo. .. [but] Devemos esperar mais volatilidade, porque mais sinais mistos continuarão a acontecer. ”

–

8h38 ET: os preços do produtor subiram mais do que o esperado em julho, acelerando em relação ao ano anterior

Os aumentos nos preços dos produtos excederam as estimativas em julho, com contínuas restrições e escassez da cadeia de suprimentos, bem como os custos das commodities elevando os preços pagos aos produtores.

O Departamento de Trabalho informou na quinta-feira que os preços ao produtor subiram 1,0% mês a mês em julho. Isso correspondeu ao aumento mensal em junho e veio antes do aumento esperado de 0,6%.

Excluindo alimentos e energia, o índice de preços ao produtor ainda é 1,0% superior para igualar a taxa de junho.

No ano passado, a medida mais ampla de aumentos de preços ao produtor subiu 7,8%, atingindo um recorde histórico e acelerando em relação ao aumento anual de 7,3% de junho e superando as estimativas de consenso de 7,2%. Excluindo alimentação e energia, o índice subiu 6,2%, o que também é veloz ante a expectativa de alta de 5,6%.

O Departamento do Trabalho disse que cerca de três quartos do aumento total de preços em julho veio de um salto nos preços dos serviços de demanda final. O índice que rastreia os serviços de demanda final subiu 1,1% em julho para o maior aumento já registrado em dados desde dezembro de 2009. Isso por sua vez levou a um salto na demanda final por serviços comerciais relacionados às margens de atacadistas e varejistas.

–

8:34 am ET: Novos pedidos de seguro-desemprego semanais atendem às estimativas, queda pela terceira semana consecutiva

Pedidos iniciais de desemprego Ele veio no nível esperado na semana passada, caindo pela terceira semana consecutiva e abaixo da marca psicologicamente importante de 400.000.

O Departamento do Trabalho disse na quinta-feira que os novos pedidos de seguro-desemprego totalizaram 375.000 durante a semana encerrada em 7 de agosto. Na semana passada, os sinistros totalizaram 387.000, com esse nível revisado um pouco acima dos 385.000 relatados anteriormente.

De forma encorajadora, o número total de requerentes em todos os programas caiu drasticamente na semana passada, caindo em mais de 900.000 para um total de cerca de 12 milhões. Na semana passada, o total de requerentes caiu para quase 200.000.

–

7h40, horário da costa leste: as ações da Blantyre ganham após as principais estimativas de lucros do segundo trimestre, empresa aumenta as expectativas

Blantyre compartilha (PLTR) saltou mais de 7% no início do pregão na quinta-feira de manhã, após a empresa de tecnologia Os resultados do segundo trimestre foram melhores que o esperado Aumento das previsões de receita para o período atual.

Para o segundo trimestre, a receita de US $ 375,6 milhões cresceu 49% ano a ano, ficando melhor do que as expectativas de US $ 360,3 milhões, de acordo com dados de consenso da Bloomberg. Online, a Palantir atraiu 20 novos clientes no segundo trimestre, aumentando o total de clientes em 13% no primeiro trimestre. Palantir, que obtém receitas significativas de contratos governamentais, também fechou novos negócios no segundo trimestre com o Exército dos EUA, Força Aérea, Administração Federal de Aviação e Departamento de Saúde e Serviços Humanos, bem como outras agências governamentais.

A empresa também divulgou lucro em uma base ajustada, com lucro ajustado por ação de 4 centavos chegando a um centavo melhor do que o estimado.

Para o terceiro trimestre, a Palantir espera que as vendas totais sejam de US $ 385 milhões, superando as estimativas de US $ 5 milhões. A empresa também manteve sua orientação de longo prazo de ver um crescimento de receita anual de pelo menos 30% de 2021 a 2025.

–

7h11 ET quinta-feira: futuros de ações apontam para uma abertura mais alta

É aqui que os mercados estão negociando na quinta-feira de manhã:

–

18h13 ET quarta-feira: Abertura mista de futuros de ações

É aqui que os mercados estão negociando na noite de quarta-feira:

NEW YORK, NY – 10 DE AGOSTO: As pessoas passam pela estátua da Brave Girl fora da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em 10 de agosto de 2021 na cidade de Nova York. Os mercados subiram nas negociações da manhã, à medida que os investidores buscavam um raro esforço bipartidário no Senado para aprovar um enorme projeto de infraestrutura que, se aprovado, injetaria bilhões na economia dos Estados Unidos. (Foto de Spencer Platt / Getty Images)

–

Emily McCormick é repórter do Yahoo Finance. Siga-a no Twitter: @emily_mcck

Leia mais de Emily:

Leia as últimas notícias financeiras e de negócios do Yahoo Finance

Siga o Yahoo Finance no TwitterE o FacebookE InstagramE FlipboardE LinkedInE YouTube, E reddit