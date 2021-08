Futuros de ações caem à medida que as preocupações com o crescimento geopolítico pesam

Os futuros de ações apontaram para uma abertura mais baixa na manhã de segunda-feira, recuando dos níveis recordes, uma vez que as preocupações geopolíticas e de crescimento pesaram sobre o apetite pelo risco.

Os contratos no S&P 500 estavam em vias de abrir cerca de 0,3% abaixo. O índice blue-chip fechou em alta recorde na sexta-feira. Os futuros do Dow e do Nasdaq também caíram, e o rendimento das notas do Tesouro de 10 anos caiu para menos de 1,3%. Os futuros do petróleo bruto US West Texas Intermediate caíram mais de 1%, para negociação em torno de US $ 67 o barril.

As mudanças surgiram na forma de preocupações com o ritmo de crescimento econômico global e maiores riscos para as perspectivas, com novos dados econômicos da China decepcionantes em várias frentes. As vendas no varejo e a produção industrial desaceleraram mais do que o esperado na segunda maior economia do mundo em julho, apontando para uma desaceleração acentuada no crescimento na segunda metade do ano, enquanto o país tenta conter as consequências do ressurgimento mais recente de casos de coronavírus.

Em outros lugares, a turbulência no Afeganistão afetou ainda mais os mercados globais, com o caos relatado no aeroporto de Cabul, enquanto civis tentavam fugir do país rapidamente dominado pelo Taleban.

As contínuas preocupações sobre o delta variável também têm estado em jogo para os investidores, que foram apenas parcialmente compensadas pelo otimismo sobre o que até agora tem sido uma sólida temporada de lucros corporativos. Esta semana, um punhado de componentes adicionais do índice S&P 500 reportará resultados trimestrais, com nomes de varejo como Walmart (WMT), alvo (TGT) e Home Depot (HD) para estar entre os mais vistos.

“Acho que será muito importante ouvir os varejistas dos EUA para ver não apenas se essa mudança na Delta tem algum impacto no comportamento do consumidor, mas também em suas expectativas para o resto do ano, já que estamos de volta à escola temporada de gastos, “E também teremos vendas no varejo para julho … então há muitos pontos de dados adicionais na próxima semana com links para a variante delta”, disse Margaret Reed, gerente sênior de portfólio do Union Bank, ao Yahoo Finance.

Na tarde de sexta-feira, 91% das empresas S&P 500 relataram resultados de lucros do segundo trimestre, e 87% delas superaram as estimativas de consenso de lucro por ação, De acordo com o FactSet. A taxa de crescimento de ganhos global projetada do S&P 500 é de 89,3%, o aumento mais rápido desde o quarto trimestre de 2009.

De acordo com muitos especialistas, uma forte recuperação nos lucros corporativos foi e provavelmente continuará a alimentar o mercado no futuro, ajudando a contrabalançar as preocupações sobre a desaceleração inevitável do crescimento à medida que a recuperação amadurece.

“Em uma temporada de ganhos com muitas surpresas – incluindo o maior EPS repetido [earnings per share] destaca-se em nosso histórico de dados de 22 anos – principalmente o aumento na atividade de recompra corporativa ”, escreveu David Kostin, estrategista-chefe de ações da Goldman Sachs nos Estados Unidos, em nota na segunda-feira.

8:33 am ET: Tesla compartilha slide após reguladores dos EUA abrirem investigação formal sobre acidentes de piloto automático

Ações da Tesla (TSLA) aumentou mais de 1,5% na segunda-feira, depois que os reguladores dos EUA disseram que abriram um Investigação formal de segurança no sistema de piloto automático de Tesla após uma série de acidentes.

A National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) disse que identificou 11 acidentes desde janeiro de 2018, nos quais a Tesla Models colidiu com veículos que participaram das primeiras cenas de resposta. Como resultado, a agência disse que abriu uma investigação para avaliar o piloto automático em carros Tesla feitos entre 2014 e 2021.

7:44 AM ET segunda-feira: futuros de ações apontam para uma abertura mais baixa

É aqui que os mercados estão negociando na manhã de segunda-feira:

As pessoas passam pela Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) em Wall Street em 17 de fevereiro de 2021 na cidade de Nova York. (Foto de Angela Weiss / AFP) (Foto de Angela Weiss / AFP via Getty Images)

