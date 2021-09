Forças de Tigrayan mataram 120 civis na aldeia de Amhara – oficiais etíopes

ADDIS ABABA (Reuters) – Forças de oposição da região de Tigray mataram 120 civis em dois dias em um vilarejo na região de Amhara, na Etiópia, disseram autoridades locais à Reuters na quarta-feira.

Siont Wopalm, o oficial local em Dapat, e Chalacho Dagnyo, um porta-voz da cidade vizinha de Gondar, disseram que os assassinatos em um vilarejo a 10 quilômetros da cidade de Dapat ocorreram em 1 e 2 de setembro.

Um porta-voz das forças de Tigrayan não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o primeiro relato da morte de um grande número de civis desde que as forças de Tigrayan ocuparam terras em Amhara. Dezenas de milhares de pessoas fugiram de suas casas na área enquanto as forças Tigrayan avançavam.

“Até agora, recuperamos 120 corpos. Todos eram agricultores inocentes. Mas achamos que o número pode ser maior. Há pessoas desaparecidas”, disse Sewent, uma autoridade local, à Reuters por telefone.

O porta-voz da cidade de Gondar Shalacho disse que visitou o cemitério da aldeia e que entre os mortos estavam crianças, mulheres e idosos.

Ele disse que os assassinatos ocorreram durante a “breve presença” das forças de Tigrayan na área, que agora está sob o controle do Exército Federal da Etiópia.

A Reuters não pôde verificar essas contas de forma independente.

Getachew Reda, porta-voz das forças de Tigrayan, havia negado anteriormente à Reuters que as forças cometeram crimes contra civis durante a apreensão de terras em Amhara no mês passado.

crise humanitária

A guerra estourou há dez meses entre as forças federais etíopes e as forças leais à Frente de Libertação do Povo Tigray, que controla a região de Tigray.

Desde então, milhares foram mortos e mais de 2 milhões fugiram de suas casas. Os combates em julho se espalharam da região de Tigray para as regiões vizinhas de Amhara e Afar, também no norte do país.

No meio do conflito, as relações entre as etnias Amhara e Tigray se deterioraram drasticamente.

Durante a guerra, as forças regionais e milícias da região de Amhara tentaram resolver uma disputa territorial de décadas entre as regiões de Amhara e Tigray. Consulte Mais informação

As forças Amhara assumiram o controle das partes ocidentais de Tigray e expulsaram dezenas de milhares de Tigrayans de suas casas. Embora as forças Tigrayan tivessem capturado a maior parte da região de Tigray, eles não retomaram a feroz e disputada região militar do oeste de Tigray.

A agência humanitária do governo dos Estados Unidos disse na semana passada que, nas últimas semanas, as forças de Tigrayan haviam saqueado seus armazéns em partes de Amhara. Consulte Mais informação

Em resposta à declaração da agência sobre saques, Getachew Reza, porta-voz das forças de Tigrayan, escreveu em resposta à declaração da agência sobre saques: “Embora não possamos garantir todo comportamento inaceitável de combatentes fora da rede em tais assuntos, temos evidências de que tal Este saque é feito principalmente pela população local. Indivíduos e grupos. ”

A Organização das Nações Unidas disse que o bloqueio de ajuda de fato à região de Tigray, onde 400.000 pessoas já estão morrendo de fome, exacerbou uma já terrível crise humanitária.

O governo etíope negou repetidamente as alegações das Nações Unidas e dos governos ocidentais de que está deliberadamente obstruindo a entrega de ajuda que salva vidas. No domingo, um comboio da ONU de caminhões transportando alimentos e outras ajudas foi autorizado a entrar em Tigray pela primeira vez desde 20 de agosto.

(Reportagem da redação de Addis Ababa, escrita por Maggie Vick; Edição por John Boyle e Timothy Heritage

