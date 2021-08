Fontes do New Orleans Saints relatam que James Winston estreia como zagueiro na primeira semana

Meteri, Los Angeles – James Winston Ele oficialmente teve sua segunda chance.

Fontes disseram a Adam Shifter da ESPN na sexta-feira que Winston, 27, será o quarterback do New Orleans Saints a partir da primeira semana, quando eles receberem o Green Bay Packers.

Será a primeira partida de Winston desde que os Tampa Bay Buccaneers decidiram se mudar dele após a temporada de 2019. Será uma oportunidade para o ex-vencedor da Heisman Cup e escolha do primeiro draft de 2015 para reviver sua carreira depois de ser descarrilado por reviravoltas em Tampa.

Enquanto isso, o Saints vai tentar provar que pode permanecer competitivo nos playoffs após a aposentadoria de Drew Brees. Será a primeira vez em 16 anos que alguém além de Brees entrará na temporada como titular do QB em New Orleans.

“Eu adoraria tirar essa tocha dele”, disse Winston no início deste ano, quando falava sobre o quanto significava gastar na última temporada como reserva de Bryce. “Eu gostaria de poder proporcionar a emoção, a alegria e a resiliência que ele deu a esta cidade.”

Winston teve essa chance superando seus companheiros santos reserva Tsum Hill Na pré-temporada. Os dois dividiram os representantes da primeira equipe igualmente durante o acampamento de treinamento e suas duas primeiras partidas cruzadas. Mas Winston tornou a decisão mais fácil com um desempenho dinâmico na vitória de segunda-feira à noite sobre o Jacksonville Jaguars – ele completou 9 de 10 passes para 123 jardas e dois toques profundos para o receptor. Marquis Callaway.

Hill, 31, fez de tudo para se tornar um jogador em tempo integral no início da temporada, depois de ter vencido por 3-1 como novato no ano passado, substituindo os Preys lesionados. Hill reduziu seu peso e adaptou seus treinos fora de temporada para se adequar especificamente à situação do QB. Mas parece provável que os Santos agora vão querer continuar usando a versatilidade de Hill como uma opção de leitura QB / RB / WR / TE, depois de ele ter sido tão especial nessa função nos últimos três anos.

Winston foi para 28-42 como uma partida com os Buccaneers de 2015-2019, completando 61,3% de seus passes com 19.737 jardas, 121 touchdowns e 88 interceptações. Ele mostrou alguns altos e baixos dinâmicos durante esse tempo – especialmente em 2019 em seu primeiro ano sob o comando do técnico Bruce Aryan. Naquele ano, Winston liderou a liga com 5.109 jardas, mas também se tornou o primeiro zagueiro na história da NFL a lançar pelo menos 30 passes para touchdown e 30 interceptações na mesma temporada.

A rotatividade foi o maior obstáculo para a Winston, com o maior total da liga contando com 111 de 2015 a 2019.

Mas Winston fez da tomada de decisões uma prioridade nos últimos dois anos. Ele disse que essa foi a primeira coisa que aprendeu com Brees – focar na decisão certa a cada momento, em vez de tentar forçar um grande resultado.

Até agora, essa abordagem parece estar valendo a pena. As interceptações têm sido uma raridade para Winston nas últimas quatro semanas na prática, embora ele tenha uma que ricocheteou na mão do receptor. Lil Jordan Humphrey Em uma bola profunda ligeiramente coberta na abertura da temporada.

Winston inicialmente assinou um contrato de um ano com os Santos em 2020 no valor de apenas $ 1,1 milhão mais incentivos – precisamente porque ele queria aprender com Payton, Bryce e o coordenador ofensivo Pete Carmichael Jr.

Ele assinou outro acordo de um ano no valor garantido de US $ 5,5 milhões – mais outros US $ 7 milhões em estímulo potencial que agora ele tem uma chance melhor de acessar.

O início de Winston no segundo jogo da pré-temporada de New Orleans foi o primeiro para o Saints, já que não houve pré-temporada no ano passado. Em seguida, ele reconheceu o quão especial esta oportunidade era para ele.

“Fiquei muito grato”, disse Winston. “Essas oportunidades não aparecem com frequência. Um ano inteiro sem começar uma partida de futebol.” “Isso é o que eu disse em nossa oração em equipe, tipo, ‘Senhor, obrigado por esta oportunidade.’ … Foi ele que fez isso, o Senhor fez isso por mim. E eu perdi, cara. Eu perdi ir lá e liderar o grupo. Isso é divertido. Isso é divertido. “