Florida State Troupe homenageia Bobby Bowden

pelo meio da estrada nossa Senhora E FlóridaProrrogação de abertura da temporada Filme de ação, os Seminoles homenagearam o lendário treinador Bobby Bowden, que recentemente faleceu aos 91 anos.

Depois de um primeiro tempo frenético em Tallahassee, o time de rally do Estado da Flórida entrou em campo no Doak Campbell Stadium e prestou homenagem ao técnico dos Seminoles que faleceu no mês passado.

A banda marcial está alinhada para articular “Bobby” em todo o campo principal dos Seminoles, estendendo-se aproximadamente da zona final à zona final. A partir daí, a banda tocou uma versão impecável de “Amazing Grace” para deliciar o movimentado lar.

Bowden é indiscutivelmente o nome mais famoso da história do futebol da Flórida. Ele passou 34 de seus 40 anos como técnico colegial na FSU, acumulando 315 vitórias, a segunda maior de todos os tempos. Enquanto estava em Tallahassee, Bowden levou os Seminoles aos títulos nacionais em 1993 e 1999.

Como membro do College Football Hall of Fame, Bowden supervisionou um dos cursos mais famosos da história do futebol universitário. Depois de uma temporada inicial medíocre em que os Seminoles sofreram mais derrotas do que vitórias, Bowden levou o FSU ao impensável. Trinta e três campanhas vencedoras consecutivas.

Antes do jogo de domingo à noite, o treinador do Notre Dame, Brian Kelly Boden elogiado“Acho que ele é um desses ícones no treinamento porque ele tem uma relação paternal e de mentor com seus jogadores que muitos treinadores amam com seus jogadores.”

O Seminole Football Team homenageia Bowden exibindo de forma proeminente sua assinatura na parte de trás do capacete de cada jogador durante a temporada.