Final de ‘The Bachelorette’: Greg é um ator?

2021 reimaginando o estilo psicológico clássico distorcer evento do dia A solteiraFinal de segunda-feira, onde Katie Thurston e Greg Gribeau Ele assumiu os papéis criados por Ingrid Bergman e Charles Boyer, respectivamente, contando um ao outro o quanto eles haviam manipulado em um abismo de frenesi da vida real. Como fervendo desde o penúltimo episódio da semana passada, Grippo, o forte líder do programa anterior Sua dramática autoexclusão, se viu tendo que defender seu passado em “After the Final Rose” de uma pepita de informação que desde então surgiu sobre sua vida pessoal: ele estudou de 2017 a 2019 no famoso estúdio William Esper em Nova York, especializado em atuação e artes cênicas. Enquanto estava sentado “After the Final Rose”, Thurston falou com raiva que ela pensou que o monólogo de separação de Gribo era a coisa certa a fazer. fora da Currículo da Royal Tampa Academy para truques dramáticos. Ou talvez mais precisamente para ela Tobias teste de venda de fogo.

“Estou tão feliz, mas isso não tira a raiva que eu estava observando novamente e vendo a maneira como você me tratou, usando-me para obter experiência e exposição. Ouso dizer, prática de atuação, às minhas custas”, explicou Thurston . “Estava tudo bem, até o fim quando eu estraguei tudo e fugi. Você pode ser um ator e você quer estar no show, esse não é o problema. O problema é se você está agindo em mim. Ouvir é que Greg não é aquele cara tímido que ele estava fazendo no programa. Ele está na verdade, um garoto muito confiante e arrogante de Jersey que sabe que é tão sexy. E assim ele sabia. Combinado com aquelas fofocas e escola de atuação, eu não Não sei se realmente sei quem é Greg. Você é um mentiroso. Você não me ama. “

Grippo não negou treinamento como ator (inferno, lá Guia do Instagram que permanece em sua página privada) e até brincou que “Por mais que eu desejasse, não sou Meryl Streep.” (Não, nem todos nós.) No entanto, ele se ressentiu das repetidas afirmações de Thurston de que ele “acendeu” e nunca teve a intenção de participar do show. “Eu sinto muito, francamente, se você acha que estive falando com você”, ele ofereceu. “Eu me apavorei que você estava usando esse termo comigo e parecia que você estava brincando de solteira comigo em vez de apenas ser Katie. Um relacionamento é uma via de mão dupla. E sim, eu sei que você está solteiro, mas isso não te coloca em posição superior neste relacionamento ou em mim e menos. “Eu joguei tudo para você naquele sofá e tudo o que recebi foi um tapinha nas minhas costas.” Gribeau acrescentou: “Lamento ter feito você se sentir assim. Gostaria de poder voltar e mudar a maneira como comunico meus sentimentos.”

Depois de desejar um ao outro “nada além do melhor”, Thurston confirmou que ela e solteira O vencedor, o franqueado Triple Peat e viciado em reality shows Blake Moine, ainda estava participando alegremente. Eles não ofereceram nenhuma perspectiva sobre o que o futuro reserva para eles. Parabéns, não é?