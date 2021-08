Festa de boas-vindas do Central Park interrompida pelo tempo quando Henry se aproxima – CBS New York

Nova York (CBS New York) Sábado foi o encerramento da semana do baile de boas-vindas na cidade de Nova York, e terminou comWe Love New York City: Homecoming Party,“Mas o grande final foi cortado devido ao mau tempo Furacão Henry Mais perto da área.

De acordo com Cory James da CBS2, a festa deveria durar cerca de cinco horas, mas a Mãe Natureza a interrompeu, dando às pessoas que esperavam na fila apenas duas horas e meia de entretenimento.

Consulte Mais informação: Rastreando Henry: chuva forte no Central Park registra a hora mais chuvosa de Nova York

O que pretendia ser uma noite divertida e longa para as pessoas em Parque Central Terminou mais cedo do que o planejado depois que um raio caiu durante a apresentação de Barry Manilow.

“Eu ficava dizendo, ‘Não, não’”, disse Kristen Clifford, uma participante da festa.

Isso forçou os organizadores do evento a encerrar a festa rapidamente, enviando mais de 22.000 festeiros que dançaram e participaram da casa do Great Lawn no início da noite de sábado.

“Muito decepcionante. Eu estava em negação. “Não acabou”, disse um dos participantes.

“Fiquei muito chateado”, disse um dos frequentadores do concerto.

Galeria de fotos: NYC celebra a reabertura com “We Love NYC: The Homecoming Concert”

Mas antes que o tempo severo descesse, a empolgação pôde ser vista e ouvida por muitos que esperaram meses por este momento.

“Este é o nosso primeiro concerto, em mais de um ano”, disse Gniška Luczyk, residente em Long Island.

“Estou muito feliz por sair”, disse Frauke Weston, moradora do Brooklyn.

Consulte Mais informação: Track Henry: Os avisos de tempestade tropical estão em vigor via Tri-State; Espere inundações e tempestades severas

“Acabei de comprar uma camiseta e achei que seria uma boa maneira de lembrar o dia”, disse Ryan Joel, morador do Brooklyn.

“É bom comemorar a vacinação, embora os casos estejam realmente altos no momento”, disse Stephanie Pearl, do Upper West Side.

Por isso, Julia Turkiyamaz, do Upper East Side, manteve a máscara facial durante a festa. Ela disse ao CBS2 que já teve COVID antes e não o quer novamente.

“É apenas uma precaução extra, só para ter certeza”, disse ela.

Ficamos felizes em vê-lo em #WeLoveNYC ConcertoMesmo que tivéssemos que terminar cedo por causa do tempo! obrigado pelo #CentralParkConservancy A equipe e os voluntários que ajudaram a tornar o Great Lawn um lugar como nenhum outro, e aos nossos visitantes, cuja participação ajuda o parque a prosperar! pic.twitter.com/C5qqdDmNt6 – CentralParkNYC 22 de agosto de 2021

No entanto, apesar das condições climáticas perigosas que cancelaram o show repleto de estrelas, os nova-iorquinos que foram capazes de exibi-lo dizem que valeu a pena cada minuto que passaram na fila, porque para eles era mais do que apenas ver artistas como Jennifer Odson , Ken Brown e Andrea Bocelli; Foi também um lembrete de quão longe avançamos desde o início da pandemia.

“Foi ótimo sentir a energia de Nova York novamente”, disse Frida Resmick, do Upper East Side.

É uma questão de avançar de 2021 a 2022 “, disse Monica Elvira, do Upper East Side.

A CBS2 entrou em contato com a cidade para ver se algum reembolso será feito para aqueles que compraram ingressos VIP, mas até agora não recebemos resposta.

Mais notícias: Rastreando Henry: salvando motoristas de enchentes e quedas de energia em Nova Jersey

Nota do Editor: Esta história foi publicada em 22 de agosto.