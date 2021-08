Feiyu one-ups DJI, permitindo que você conecte a mini câmera de auto-equilíbrio a qualquer coisa que você quiser

Meia década atrás, Dronemaker DJI percebeu suas mini câmeras aéreas Pode ser útil para transportar a pé Mas não é a única empresa com monopólio de tecnologia em redução. Rival FeiyuTech agora tem um perfil DJI Jeep Um concorrente que aumenta as expectativas ao permitir que você remova o eixo totalmente automatizado, para que possa fixar uma câmera leve e com autobalanceamento em seu carro, capacete, pulso ou qualquer superfície magnética a até um metro de distância.

chamado FeiyuTech Pocket 2Se ele No site de crowdfunding Indiegogo agora Por US $ 399 ou um pouco menos se você aproveitar os descontos para madrugadores.

De acordo com a empresa, a câmera captura até 4K a 60 quadros por segundo usando o sensor Sony IMX 317, e pode fazer até 3 horas de gravação contínua em 1080p. Enquanto você obtém apenas uma visualização de vídeo quadrada na alça, você pode ver uma tela inteira do telefone, e há uma porta Micro HDMI para conectá-lo a um monitor ou TV. O carregamento e a transferência de dados acontecem via USB-C, e há um conector de tripé de 1/4 de polegada integrado. A filmagem é armazenada em um cartão microSD UHS-1 com capacidade de até 512 GB. Mais especificações aqui.

Se julgarmos por algum Críticas iniciais do YouTubeA qualidade da imagem pode deixar a desejar, especialmente quando se trata de clareza e faixa dinâmica. Não espero que Feiyu ou DJI parem de vender suas máquinas-ferramentas maiores para telefonesE câmeras e DSLRs incomparáveis ​​em breve.

Mas é muito fácil ser capaz de jogar uma dessas câmeras removíveis sobre um suporte como uma GoPro, ou bater uma sobre uma superfície de metal ferroso e obter fotos estáveis ​​instantaneamente.

É uma ótima maneira para essas empresas de câmeras Competir com GoPro, aliás, cuja persistência estava na câmera Melhora significativamente nos últimos anos. Sem qualquer compensação óbvia além do cabo em espiral visível, eu não ficaria surpreso se DJI e outros seguissem o exemplo de Feiyu.