Fabricado em Portugal: Portugal Inovador!

“Conceito de inovação, compromisso com o talento e crescente conscientização da indústria Colaboração entre instituições científicas e tecnológicas Todos contribuíram De portugal Crescendo Reconhecimento nos mais valiosos rankings e prêmios internacionais. O fator que diferencia as empresas é a capacidade de se adaptarem, de aprimorar as tecnologias a seu favor, de solucionar problemas e de fornecer soluções desestabilizadoras.Diz Luis Castro Henriques, Presidente e CEO da AICEP.

De acordo com o relatório EIS 2020, os pontos fortes do sistema de inovação português estão ao nível do ambiente de inovação, do carisma do sistema de investigação e da inovação empresarial. Soluções ousadas surgiram com base em inovações de produto, incluindo materiais de autocura e transformação digital, tecnologia de modelagem de informações de construção (PIM).

As empresas dos setores de materiais de construção e residências estão aumentando seus investimentos no setor de I&T como centros de conhecimento e usando a tecnologia para criar soluções eficazes e diferentes que contribuam para a melhoria da qualidade de vida.

Aqui estão alguns exemplos de produtos que usam tecnologias apoiadas pela criatividade, inovação e sustentabilidade:

Tingimento de fibras de algodão com resíduos de folhas de chá verde É a última invenção de JF Almeida.

Capas de colchão de aquecimento e resfriamento Controlado remotamente por um aplicativo e tendo diferentes zonas de temperatura (Deixar)

Móveis inteligentes, Feito com componentes antibacterianos que matam até 99% das bactérias, ingredientes resistentes à radiação UV e 100% recicláveis ​​(Nautilus)

Placas de controle de reservatório de banheiro anti-bacterianas de alta resistência Economize água e use-a ColorADT O sistema é uma das soluções inovadoras OLI.

Ladrilhos ecológicos feitos de sola E outros resíduos industriais, proporcionando benefícios sonoros e térmicos e cores e texturas diferenciadas: Coma (Floco)

Estas e outras empresas inovadoras podem ser visitadas no Showroom Virtual 360º ou consultadas no directório disponível. http://www.portugalnatural.pt.

AICEP – Sociedade Portuguesa de Comércio e Investimento É uma empresa pública que promove a atracção das empresas transformadoras, o aumento das exportações e a internacionalização das empresas portuguesas e da economia através dos seus escritórios. Portugal E uma rede Representantes Em mais de 50 países.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1573601/AICEP_2021.jpg

A prova foi feita em Portugal