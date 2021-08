Exportação de vinho português

Por TPN / Lusa, Business, Food & Beverage · 20-08-2021 01:00:00 0 Comentários



As exportações de vinhos portugueses aumentaram 14,5 por cento e 19,3 por cento, atingindo quase $ 436 milhões nos primeiros seis meses do ano.

“As exportações de vinho portuguesas tiveram um comportamento muito positivo no primeiro semestre de 2021, registando um aumento significativo tanto em valor como em volume face ao mesmo período de 2020: 14,5 por cento, 19,3 por cento e média de 4,2 por cento,” afirmou o Ministério da Agricultura. .

Entre Janeiro e Junho, as exportações portuguesas de vinho ascenderam a 70 435,6 milhões, mais 5,5 milhões do que no ano anterior.

No plano social, as exportações cresceram 14,6 por cento e 19 por cento na primeira metade do ano, enquanto os preços médios aumentaram 3,8 por cento.

Por sua vez, as exportações para terceiros países aumentaram 14,4 por cento em junho e 19,6 por cento em valor em comparação com o mesmo período em 2020.

Os mercados mais importantes neste período foram França, Estados Unidos, Reino Unido, Brasil e Alemanha.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) citados pelo Ministério da Agricultura, os complexos agroalimentares aumentaram 8,4 por cento no primeiro semestre face ao mesmo período de 2020.

Em termos de categoria de produto, as exportações de plantas vivas e produtos de flores aumentaram 51,5 por cento, animais vivos 51,3 por cento e carne e subprodutos comestíveis 27,4 por cento em junho.

“A resiliência do setor e sua capacidade de adaptação à forte crise sanitária que ainda vivemos é mais um indício de que o Ministério da Agricultura sempre esteve ao lado dos fabricantes e das empresas. Medidas necessárias para garantir previsibilidade e estabilidade neste período de maior incerteza “, disse a ministra da Agricultura, Maria do Chiu Antoines.