Expedição na Groenlândia Descubra a ‘ilha mais ao norte do mundo’

(CNN) – No mês passado, os cientistas chegaram a uma pequena ilha na costa de terra verde Que eles dizem ser o ponto mais setentrional do mundo da terra e foi revelado através da transferência de gelo.

A descoberta ocorre no momento em que uma batalha se aproxima entre as nações do Ártico, como Estados Unidos, Rússia, Canadá, Dinamarca e Noruega pelo controle do Ártico 700 quilômetros (435 milhas) ao norte e do fundo do mar circundante, revelando direitos de pesca e rotas de navegação. por Derretimento da neve devido à mudança climática

“Nossa intenção não era descobrir uma nova ilha”, disse à Reuters o explorador polar Morten Rush e chefe do centro de pesquisa da Estação Ártica na Groenlândia. “Só fomos lá para coletar amostras.”

Os cientistas inicialmente acreditaram que haviam chegado à ilha Oodaaq, uma ilha descoberta pela equipe de pesquisa dinamarquesa em 1978. Só mais tarde, ao verificar a localização exata, é que perceberam que haviam visitado outra ilha 780 metros a noroeste.

“Todos ficaram entusiasmados por termos encontrado o que pensávamos ser a Ilha Udaq”, disse o empresário suíço Christian Lister, fundador da Leicester Foundation, que financiou a expedição.

“É um pouco como os exploradores do passado, que pensavam que pousaram em um determinado lugar, mas na verdade encontraram um lugar completamente diferente.”

A pequena ilha, com cerca de 30 metros de largura e cerca de três metros de altura, consiste em lama do fundo do mar, bem como cúmulos – solo e rocha deixados pelo movimento das geleiras. A equipe disse que está recomendando que seja chamada de “Qeqertaq Avannarleq”, que significa “a ilha mais ao norte” da Groenlândia.

O empresário suíço Christian Lister fundou a Fundação Lister, que financiou a expedição que descobriu a pequena ilha. READ Copenhague, Toronto e Cingapura são as cidades mais seguras do mundo Julien Charrier / Reuters

Várias missões americanas na região pesquisaram nas últimas décadas a ilha mais ao norte do mundo. Em 2007, o veterano do Ártico Dennis Schmidt descobriu uma ilha semelhante nas proximidades.

Embora tenha sido revelado pela movimentação da camada de gelo, os cientistas disseram que a aparência da ilha agora não é resultado direto do aquecimento global, que levou ao encolhimento da camada de gelo da Groenlândia.

A área ao norte da Groenlândia tem algum gelo ártico, disse Rene Forsberg, professor e chefe do departamento de geodinâmica do Instituto Espacial Nacional Dinamarquês, embora tenha acrescentado que agora tem 2-3 metros de espessura no verão, em comparação com 4 metros quando era primeiro. Foi visitado como parte da expedição que descobriu Oodaaq em 1978.

Qualquer esperança de expandir as reivindicações territoriais no Ártico depende se ele é de fato uma ilha ou um banco que pode desaparecer novamente. A ilha precisa ficar acima do nível do mar na maré alta.

“Ele atende aos padrões da Al Jazeera”, disse Forsberg. “Esta é a terra mais ao norte do mundo agora.”

Mas Forsberg, um conselheiro do governo dinamarquês, disse que dificilmente mudará a reivindicação territorial da Dinamarca ao norte da Groenlândia.

“Esta pequena ilha vem e vai”, disse ele.

A descoberta foi relatada pela primeira vez na sexta-feira pelo jornal dinamarquês Weekendavisen.