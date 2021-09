Existem 15,2 milhões de judeus no mundo – dados da Agência Judaica

Existem aproximadamente 15,2 milhões de judeus vivendo em todo o mundo, de acordo com dados revelados pela Agência Judaica de Israel na noite de sábado Rosh Hashanah Por ocasião do Ano Novo Judaico, Walla relatou.

Os dados mostram que cerca de 6.930.000 judeus vivem em Israel, constituindo cerca de 45% da população judaica mundial e cerca de 79% da população de Israel.

A maioria dos judeus vive fora de Israel. Desta diáspora, cerca de seis milhões vivem nos Estados Unidos.

A população judaica da França é de 446.000, tornando-se a terceira maior depois dos Estados Unidos, com base em A agência judaica De acordo com Walla. Em seguida, vem o Canadá com 393.500, o Reino Unido com 292.000, a Argentina com 175.000, a Rússia com 150.000 e a Alemanha com 118.000.

Em relação ao mundo islâmico, o país com a maior população judaica é a Turquia, com uma população de 14.500. É seguido pelo Irã com 9.500, Marrocos com 2.000 e Tunísia com 1.000.

Professor Sergio Della Pergola da Universidade Hebraica de Jerusalém. (Crédito: Wikimedia Commons)

No entanto, esses dados, compilados pelo professor Sergio della Pergola, da Universidade Hebraica de Jerusalém, incluem apenas aqueles que se identificam como judeus e não qualquer outra identidade religiosa, segundo Lala. Se fosse para incluir todos aqueles que seriam identificados como judeus com base na elegibilidade para a Lei de Retorno de Israel, a população judaica do mundo seria de 25,3 milhões.