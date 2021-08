Existe uma maneira certa e errada de fazer cócegas no mouse

Melbourne, Austrália – geralmente não é um bom momento para ser um roedor na Austrália. Em fazendas em todo o país, os ratos estão sendo envenenados e expulsos dos campos por fazendeiros desesperados enquanto o país sofre de um A pior epidemia de ratos na memória viva.

Mas em um laboratório em Canberra, a capital do país, um seleto grupo de ratos de laboratório teve uma experiência muito diferente. Os pesquisadores os fizeram cócegas todos os dias durante um mês para ver se isso melhoraria seu bem-estar emocional e talvez os tornasse melhores modelos de pesquisa.

de acordo com em anexo Sobre o projeto do Center for Health and Medical Research in Canberra.

Ele acrescenta: “Fazer cócegas em camundongos é uma técnica usada por técnicos em animais para imitar o comportamento de luta e brincadeira em que os camundongos jovens se envolvem. Ao participar desse comportamento com nossos camundongos, pretendemos reduzir o impacto do manuseio e aumentar as associações positivas com a interação humana. “