Europa e Rússia lançam a nona missão OneWeb

Em colaboração com Starsem e Roscosmos, Arianespace lançou 34 novos satélites de comunicações de Internet a bordo do Soyuz 2.1b para a missão OneWeb 9. O vôo marca o oitavo lançamento operacional de satélites OneWeb e traz o número total em órbita para 288: 48% do São necessários 600 satélites para cobertura global com 48 sobressalentes adicionais em órbita para um tamanho total de constelação de primeiro estágio de 648 satélites.

O lançamento estava previsto para quinta-feira, 19 de agosto. No entanto, um raro scrub foi chamado segundos antes da decolagem. A segunda tentativa foi marcada pela primeira vez na sexta-feira. A decolagem ocorreu no sábado, 21 de agosto no cosmódromo de Baikonur 6/31 no Cazaquistão às 22:13:40 UTC (18:13:40 EDT).

para esta tarefa, O Soyuz 2.1b é equipado com um motor Fregat de estágio superior que é alimentado por dimetilhidrazina assimétrica (UDMH) e tetraóxido de nitrogênio (N2O4). Ele é capaz de colocar a carga útil de 5.518 kg do OneWeb em sua órbita inicial de aproximadamente 450 km com uma inclinação de 84,7 graus.

Veja também

A constelação de satélites da OneWeb é uma plataforma global de internet e banda larga em ação semelhante a Starlink da SpaceX O Projeto Amazon Kuiper. O objetivo da constelação é fornecer Internet de latência quase baixa para sites onde a Internet terrestre não está disponível ou não é confiável. Uma vez terminado, OneWeb fornecerá acesso à Internet com velocidades de até 50 MB / s em qualquer lugar do mundo, incluindo terrestre, marítimo e aéreo.

Após a conclusão da primeira etapa, o OneWeb passará para a segunda etapa, que consistirá de 6.372 satélites; Este número é significativamente menor do que a proposta anterior da empresa, que consiste em cerca de 48.000 satélites.

Cada satélite OneWeb pesa 147 kg e está equipado com uma antena Ku-band. Os satélites foram fabricados nas instalações da OneWeb em Merritt Island, Flórida, onde são produzidos em colaboração com a Airbus Defense and Space. Nesta instalação, o OneWeb produz atualmente cerca de dois satélites por dia, permitindo um máximo teórico de aproximadamente dois lançamentos por mês.

Várias semanas antes do lançamento, 34 satélites foram enviados para o Cazaquistão, onde foram integrados ao distribuidor de carga útil, que foi Fabricado por RUAG Space. Em seguida, a pilha de carga útil foi movida para Arianespace O Starsem está integrado ao míssil.

Embora o Soyuz seja um míssil de fabricação russa, RoscosmosArianespace e Starsem cuidam da venda comercial e lançamento de veículos para atribuições OneWeb.

Quatro dias antes do lançamento, em 15 de agosto, a Arianespace conduziu uma Análise de Prontidão de Lançamento (LRR) para garantir que o veículo lançador e a carga estejam prontos para operação e que o equipamento de serviço de solo (GSE) e a plataforma de lançamento estejam prontos para receber o Soyuz.

Um dia depois, o carro correu para a plataforma de lançamento e o GSE foi conectado. Este processo envolveu o reabastecimento de desconexões rápidas, desligamento do painel de serviço do painel do atuador, execução de verificações de GSE de primeiro, segundo e terceiro estágios e certificando-se de que a carga útil estava boa.

Dois dias antes da primeira tentativa de lançamento, as equipes realizaram exames de saúde para a quarta fase das equipes, que havia sido reabastecido cerca de duas semanas antes.

lançar

A contagem regressiva começou 5 horas e 10 minutos antes da decolagem. Quarenta minutos depois, em T-4 horas e 30 minutos, a Soyuz começou a reabastecer RP-1 com querosene e oxigênio líquido.

No minuto T-35, o casco do pórtico de serviço foi baixado para a posição de lançamento. No final da contagem final, dois braços de manutenção foram retirados da Soyuz, seguidos por um T-16 s com a ordem de acionar os quatro motores RD-107A do foguete, um em cada booster, e o motor central RD-108A .

Os quatro reforços laterais, conhecidos como o primeiro estágio, queimaram por 118 segundos e então se separaram em um padrão conhecido como a cruz de Korolev.

O núcleo, conhecido como segundo estágio, continuou a queimar até T + 4 min 48 seg.

O chassi de carga útil, que protege os satélites de cargas aerodinâmicas e termodinâmicas durante a subida, é abandonado em T + 3 min 38 seg.

O terceiro estágio implementou uma separação por “fogo quente” do segundo estágio, significando que seu único motor RD-0124 acendeu enquanto os estágios ainda estavam conectados. O terceiro estágio durou mais de quatro minutos.

(Comentário de vídeo: Como foguetes Soyuz iluminam seus motores. Crédito: Scott Manley)

Depois de fechar a terceira etapa, O estágio de uma equipe pegou uma queima de 5 minutos, colocando o estágio e a carga em uma órbita de estacionamento. Posteriormente, a fase da fragata se acenderá para circular a órbita de propagação.

Em seguida, o distribuidor de carga útil RUAG projetado para o espaço implantou 34 satélites em um período de várias horas. Entre os eventos de separação de satélites, a Fragata executou correções de posição, garantindo que as cargas úteis fossem implantadas na posição correta.

A duração nominal da tarefa para OneWeb 9 é de 3 horas e 45 minutos. A agência espacial russa Roscosmos confirmou a implantação bem-sucedida de todos os satélites.

Os satélites OneWeb passarão os próximos meses aumentando suas órbitas usando seus motores de efeito Hall para atingir sua órbita final de 1.200 km.

Após a implantação final, o estágio Fregat executa uma queima de órbita, garantindo que o estágio retorne com segurança à atmosfera da Terra.

(FOTO SUPERIOR: A equipe Soyuz realiza seu próprio programa de rolamento e balanço após a decolagem. Crédito: Roscosmos)