EUA consideram encomendar companhias aéreas comerciais para ajudar a evacuar afegãos

WASHINGTON – O governo Biden planeja aumentar seu transporte aéreo de Cabul por meio de preparativos para forçar as principais companhias aéreas dos EUA a ajudarem no transporte de dezenas de milhares de pessoas. Evacuado do AfeganistãoCom o aumento do número de bases militares americanas que podem acomodar os afegãos.

Espera-se que a Casa Branca considere a ativação da Frota Aérea de Reserva Civil, ou CRAF, criada em 1952 na esteira da Ponte Aérea de Berlim pós-Segunda Guerra Mundial, para fornecer cerca de 20 aeronaves comerciais de até cinco companhias aéreas para aumentar os esforços militares dos EUA. Realocando evacuados afegãos de bases na área, de acordo com autoridades americanas.

Aeronaves civis não voarão dentro ou fora de Cabul, que caiu sob o domínio do Talibã 15 de agosto, disseram as autoridades. Em vez disso, pilotos e tripulações de aviões comerciais ajudarão a transportar milhares de afegãos e outros presos em bases americanas no Catar, Bahrein e Alemanha.

O envolvimento de aeronaves comerciais aliviaria a pressão sobre essas bases, que estão rapidamente se enchendo de refugiados afegãos à medida que os Estados Unidos expandem seus esforços para retirá-los do aeroporto de Cabul. Milhares de afegãos correm o risco de retaliação do Taleban por sua associação com as forças dos EUA Eu inundei o aeroporto Semana Anterior.

Autoridades dos EUA disseram que o Comando de Transporte dos EUA, que faz parte do exército, notificou as companhias aéreas de que podem ser obrigadas a executar a frota de reserva. Autoridades disseram que a Casa Branca, o Pentágono e as autoridades comerciais ainda não emitiram as aprovações finais para seu uso, e opções alternativas ainda podem ser desenvolvidas. O uso potencial de CRAF não foi relatado anteriormente.