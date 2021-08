Estudo mostra que 15% dos empréstimos PPP podem ser fraudulentos

“Cross River é um banco licenciado pelo estado e segurado pela FDIC com padrões regulatórios sólidos”, disse Phil Goldfeder, porta-voz do banco. “Ao contrário de outros credores que priorizaram seus clientes, a Cross River atendeu ao apelo da SBA e não limitou o programa aos clientes existentes.”

Antes do estudo ser divulgado, Blueacorn enviou uma carta a Jay Hartzel, presidente da Universidade do Texas em Austin, contestando a abordagem dos pesquisadores. Blueacorn disse que, ao se basear em dados provisórios divulgados pela Small Business Administration antes do término da PPP, o estudo calculou empréstimos que seus credores inicialmente aprovaram, mas foram posteriormente cancelados devido a características suspeitas. Quase 157.000 pedidos – cerca de 16 por cento de todos os empréstimos aprovados pelos credores Blueacorn – foram cancelados pelos credores antes de serem reembolsados.

“À medida que revisamos os volumes crescentes de pedidos de empréstimo, aprendemos, adaptamos e aprimoramos nossas capacidades e protocolos de detecção de fraude”, disse Barry Calhoun, CEO da Blueacorn, em um comunicado por escrito. “Ao longo do caminho, fizemos uma parceria com a SBA e outras autoridades para garantir a integridade do PPP e, ao mesmo tempo, fornecer aos residentes tradicionalmente negligenciados acesso ao dinheiro que precisam e merecem.”

Os pesquisadores disseram que esperam que seu trabalho ajude a informar o debate político em andamento sobre a eficácia do programa de proteção ao contracheque.

“Nosso depoimento, junto com as evidências de que o PPP Fornecendo relativamente poucos empregos com alto custofornece evidências crescentes de que o PPP parece ter sido uma má distribuição de capital. ”“ A escala de dezenas e centenas de milhares de empréstimos duvidosos criados por muitos credores de fintech indica que muitos credores incentivaram esses empréstimos ou fizeram vista grossa. sobre eles, ou eles afrouxaram nos procedimentos de controle. ”

Matthew Coleman, porta-voz da Small Business Administration, disse que sob sua direção, Isabella Guzman, a agência “implementou reformas para reduzir a fraude, expandir o acesso a pequenas e minorias empresas e resolver falhas críticas na implementação do programa anterior da administração para abordar ambos os problemas. “