Estudo descobriu que morcegos infantis tagarelam, assim como bebês

Cientistas do Museu de História Natural de Berlim bisbilhotam 20 bebês morcegos – Eles são chamados de cachorrinhos – e descobri que eles, assim como os humanos, praticam fazer barulho antes de aprender a falar com os outros.

Cisto alado maior (Saccopteryx bilineata) filhotes de morcegos Eles são observados em seus habitats naturais no Panamá e Costa Rica

Os pesquisadores fizeram gravações diárias de áudio e vídeo dos filhotes e os acompanharam desde o nascimento até o desmame, que para a maioria dos morcegos dura cerca de três meses. Geralmente têm sete anos.

Eles descobriram que filhotes machos e fêmeas balbuciam diariamente por cerca de sete semanas, com “surtos de balbucio” de “longas sequências de som multi-sílabas” durando até 43 minutos de cada vez.

Os autores do estudo disseram que os bebês balbuciam para controlar sua língua, lábios, mandíbula e sistema vocal.

Comportamento raramente visto

Mas eles acrescentaram que a tagarelice ou imitação vocal é “rara no reino animal” e até agora só foi observada em pássaros canoros – embora apenas pássaros canoros pratiquem esse comportamento.

Eles disseram que esta é a primeira vez que outro mamífero foi documentado usando comportamento de prática vocal, em que morcegos machos e fêmeas balbuciam.

Os pesquisadores devolveram as gravações à Alemanha para estudo.

Eles encontraram semelhanças interessantes entre as características balbuciantes dos morcegos e dos humanos.

“O pequeno balbucio, por exemplo, é caracterizado pelo redobramento das sílabas, semelhante à repetição característica da sílaba – (as) ‘Dadada’ – no balbucio infantil”, disse a co-autora do estudo, Lara Burchardt.

Os pesquisadores disseram que esperam que as descobertas levem a uma investigação mais aprofundada da evolução da fala nos reinos humano e animal e, em última instância, à origem evolutiva da linguagem humana.

comunicações avançadas

Ahana Aurora Fernandez, pesquisadora líder do estudo, disse à CNN que além de imitar as vozes dos adultos, também foi observado que os filhotes aprendiam as canções de machos adultos.

“Os morcegos são criaturas maravilhosas, são animais com vidas sociais muito complexas (e) muitas espécies vivem em grupos perenes estáveis ​​ao longo de suas vidas”, disse ela.

“O que a maioria das pessoas provavelmente não sabe é … que muitas espécies (de morcegos) têm comunicações vocais sociais bem desenvolvidas.

“Todo mundo sabe que eles usam a ecolocalização para navegar e procurar alimentos, mas o que é realmente interessante é a quantidade de sons usados ​​para mediar as interações sociais. Os morcegos cantam como pássaros canoros”, acrescentou ela.

“A música é freqüentemente produzida em altas frequências, então não podemos ouvi-la, mas se pudermos perceber, nossas noites estão cheias de (canções de) morcegos”, disse ela.

O estudo foi publicado na revista Science na quinta-feira.